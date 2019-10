Portaveus del Partit Popular proposen un Pla Estratègic per a l’Agricultura Valenciana

Print This Post

S’han reunit amb representants del sector citrícola en Alzira per tractar diferents aspectes.



La Cap de Llista del Partit Popular per València per al Congrés, Belén Hoyo, la presidenta regional, Isabel Bonig, el vicesecretari general del PP Antonio González Terol així com altres representants del partit s’han reunit a Alzira amb els principals representants del sector agrícola.



Per la seua banda, Hoyo ha destacat que des del Partit Popular proposen un gran Pacte per l’Agricultura Valenciana davant les múltiples amenaces que pateix el sector.



El vicesecretari General del PP ha assenyalat que estes eleccions van a ser fonamentals per a defensar en la UE les amenaces que es pateixen amb situacions derivades del Brexit, Mercosur o les plagues.



També el portaveu del Grup Popular a l’Ajuntament d’Alzira ha destacat la importància de treballar junt amb el sector per a poder dur a terme les reivindicacions.



En la visita, a més, Bonig ha aprofitat per a reclamar a Puig les ajudes que va prometre fa un any als afectats pel temporal de granissades.