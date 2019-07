Posar una tovalla al cotxe o conduir en caravana, tenen risc potencial de mort en un accident.. HO SABIES?

Connect on Linked in

Sabies que posar-te una tovalla en el cotxe pot ser potencialment mortal?





Actes diaris durant la nostra conducció, hàbits perillosos que poden ser potencialment mortal en un accident de tràfic.



Falten pocs dies per a donar pas a la segona Operació Eixida de L’Estiu, i com cada any la DGT fa dies que dona recomanacions per tal de tindre un viatge segur i evitar accidents.



Accions com ara posar una tovalla en el seient, o posar el cinturon en una mala posició poden posar en risc la nostra vida en un accident.



Lluís Montoro Catedràtic de la Universitat de València, i President de Feuval , ha elaborat un decàleg.