PP Algemesí: L’Equip de Govern d’Algemesí fa efectiva la pujada de l’ibi

Amb l’arribada dels rebuts, tots els ciutadans estan veient incrementat el pagament de la coneguda contribució

Enguany ja s’ha fet efectiva la pujada de l’IBI propiciada l’any anterior per l’equip de govern local del PSOE, EU i el regidor no adscrit (exregidor de Ciutadans). La pujada es deu al fet que el govern local no va voler corregir, com es feia cada any des de 2013, el tipus impositiu que és competència de l’Ajuntament. Aquesta maniobra es feia per a compensar la pujada dels rebuts fruit de la revisió cadastral a la qual estava obligat l’Ajuntament després de l’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana.

Amb esta decisió, l’Ajuntament d’Algemesí recaptarà este any 121.000 euros més. Per al portaveu del Grup Popular en el consistori, José Javier Sanchis “és lamentable que els partits que conformen el govern local esperaren uns mesos després de les eleccions municipals per a fer efectiva esta pujada que s’executa en el moment més inoportú”.

“Crida l’atenció que el mateix exercici pressupostari en el qual gastarem 166.500 euros més en jornals, es propicie esta pujada d’impostos. No oblidem que en esta legislatura, l’alcaldessa ha incrementat els alts càrrecs de 2 a 4, i els assessors i personal de confiança de 0 a 4, així com els sous de cadascun d’ells, la qual cosa ha disparat la partida i compromés una quantitat important del pressupost municipal. Només prescindint dels tres assessors al servei d’Esquerra Unida i el regidor no adscrit, que no fan cap falta, estalviaríem quasi 50.000 euros a l’any a les arques municipals, però el pacte de govern té un preu i el pagarem tots a través dels rebuts. Això sí és progressisme; progressen uns pocs a costa de molts.”