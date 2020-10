PP Algemesí : L’equip de govern rebutja la proposta del PP per a rebaixar l’IBI l’any vinent

Connect on Linked in

El govern local embene una falsa congelació després de la pujada aplicada en 2020

El Partit Popular d’Algemesí va presentar el mes de juliol una proposta per a rebaixar l’impost de béns immobles de naturalesa urbana —la coneguda contribució— i tornar als imports de 2019, però el govern local va votar en contra de la urgència de l’assumpte i no es va poder tractar. Per al govern local no era urgent que els seus polítics parlaren d’una cosa tan sensible com els impostos, i van vetar el debat en el ple.

Va ser en el ple del passat 24 de setembre on el tripartit va presentar una contraproposta, que consistia a “congelar” el rebut, aproximadament, respecte al d’aquest exercici. Cal recordar que enguany s’ha aplicat una pujada generalitzada que ha permés incrementar la recaptació en 121.000 euros, per la qual cosa per al pròxim exercici es continuarà mantenint la mateixa pressió fiscal als veïns, en rebutjar el govern local la proposta del PP de pagar una mica menys que en 2019. Per tant no estem davant una congelació real, sinó davant una pujada que es manté un any més.

En un moment on l’economia s’estanca i les despeses de l’ajuntament disminueixen per la gran quantitat de cancel·lacions d’esdeveniments festius, culturals i esportius, el consistori es pot permetre perfectament tornar a la càrrega impositiva de 2019. “És trist que ens estafen 135.000 euros i d’una banda ens diguen que és una quantitat insignificant del pressupost, i que d’altra banda ens embenen que anul·lar la pujada de l’any anterior compromet els comptes, quan són quantitats similars”, ha lamentat el portaveu dels populars en el consistori, José Javier Sanchis.

D’altra banda, cal destacar el silenci d’Esquerra Unida i del Sr. Bresó, que van evitar en tot moment opinar en el ple d’aquest assumpte. Tenim un govern municipal que no sols no escolta als ciutadans, sinó que tampoc té explicacions que donar-los. Des del Partit Popular iniciarem una recollida de signatures perquè la ciutadania puga mostrar-li al govern municipal la seua disconformitat per aquesta política fiscal que en res ajuda en un moment on la situació sanitària assota l’economia de centenars de famílies i empreses que paguen els seus impostos a Algemesí.