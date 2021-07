PP Alzira: Desastrosa gestió de la vacunació en el Casal Fester

Connect on Linked in

Aquests dies Alzira ha sigut un poble en moviment, però en moviment en cerca de l’ombra i de l’aigua



Des del partit Popular volem recordar el desastre total en l’organització de la vacunació del dimecres 7 de juliol a la nostra ciutat. Si comparem l’organització en aquesta segona fase de vacunació amb la primera de fa uns tres mesos es tira de menys moltes coses.

En primer lloc no s’entén que amb el poc personal sanitari que hi havia s’haguera citat a tanta gent, es va tirar de menys una planificació correcta i esperem que des de la Regidoria de Sanitat es demanen explicacions a la “Conselleria de Sanitat” i donen les explicacions oportunes a la ciutadania que va patir les cues d’espera.



En segon lloc continuem esperant explicacions de la regidora de Seguretat de la nostra ciutat i que davant l’absència de l’alcalde, de viatge a Polònia, ha assumit la delegació de l’alcaldia. No s’entén que la Policia Local no estiguera organitzant el trànsit en la zona, tampoc es van controlar les distàncies de seguretat, no es va tindre previsió de les altes temperatures, etc.

En situacions com l’ocorreguda en aquesta segona fase de vacunació s’entén que govern és el que tenim a la nostra ciutat. Un govern que és incapaç d’organitzar correctament una vacunació i que abandona als seus ciutadans en unes cues interminables a 35 graus de temperatura.



No hauria estat malament previndre el que anava a ocórrer muntant carpes, repartint aigua, etc. Segurament no tindrien diners ja que li ho gasten en campanyes populistes regalant gorres, samarretes, sucre, tovallons, tovalloletes. Lamentablement aquest és el govern que tenim a Alzira.

Continuarem esperant explicacions i sobretot esperem que prenguen nota de la deixadesa que han evidenciat i assumisquen els errors perquè no es torne a repetir en situacions semblants.

A l’equip de govern format per Compromís i PSOE se’ls ompli la boca dient que són l’Ajuntament que sempre està al costat de les persones promovent hàbits saludables, que som un poble en moviment. En aquest cas hem sigut un poble en moviment buscant l’ombra i l’aigua.