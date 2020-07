PP Alzira: El Bipartit vota en contra de condemnar les atrocitats del Comunisme i revisar la llista de carrers d’Alzira

Connect on Linked in

El PP va presentar una moció de condemna del nazisme i el comunisme en ocasió del Dia Europeu contra els règims totalitaris



Sol·licitàvem a més que la comissió de toponímia estudie la supressió de noms a la nostra ciutat vinculats amb aquests règims

El parlament Europeu va declarar el dia 23 d’agost com el “Dia Europeu de Commemoració de les víctimes del nazisme i Estalinisme“ un dia dedicat a retre homenatge a les víctimes de règims totalitaris europeus del segle XX.



Els crims més atroços de la història són els que perpetaron el nazisme a través de l’holocaust, però també els del comunisme stalinista a Polònia, Ucraïna, Bielorússia o Països Bàltics.



La memòria històrica ha de ser-ho per a tots els règims autoritaris, no sols per a uns. La doble vara de mesurar de l’esquerra es va reflectir ahir en el Ple, on els nostres actuals governants van rebutjar condemnar les atrocitats del comunisme, del règim del qual veiem com s’enarboren banderes i se citen consignes que van significar tortura i mort per a molts éssers humans sota l’emblema de la falç i el martell.



El Partit Popular d’Alzira resentó una moció el passat sol·licitant que Alzira se sumara al dia Europeu de les víctimes del Nazisme i Estalinisme que se celebra el 23 d’agost, dia que es commemora precisament les revoltes que es van produir en diversos països de l’Europa Oriental a la fi dels 80 contra el totalitarisme comunista.



La nostra sorpresa va ser que el Govern local bipartit va votar en contra de la mateixa per estar, segons les seues pròpies paraules, en contra de condemnar el comunisme. Una vegada més es mostren com realment són, i amb la doble vara mesurar característica de l’esquerra que diferencia entre dictadures bones i dolentes, entre dictadors benignes i malignes. Per a contrarestar, van presentar una per urgència que copiava la moció presentada pel PP, però suprimint tota noció al comunisme, reduint-la a condemnar únicament en nazisme.