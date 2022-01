PP Alzira: La gestió d’aquesta sisena ona de la pandèmia del coronavirus ha sigut molt deficient per part de la Conselleria d’Educació

Connect on Linked in

La gestió d’aquesta sisena ona de la pandèmia del coronavirus ha sigut molt deficient per part de la Conselleria d’Educació i els nostres dirigents municipals han mirat per a un altre costat, deixant abandonada a la comunitat educativa alzireña.

La Generalitat va iniciar la campanya de vacunació contra el covid en els centres escolars amb presses i imposant un protocol que no havia sigut negociat amb ningú, ni sindicats ni comunitat educativa. Tampoc va ser explicat de manera oportuna, fent recaure en el col·lectiu docent unes responsabilitats que sobrepassaven amb escreix les de l’àmbit educatiu. Es tracten d’actuacions sanitàries, no educatives i no va ser lògic que la Conselleria d’Educació fera recaure en el professorat aquest tipus de mesures, igual que la salvaguarda de la intimitat dels alumnes i la recollida d’autoritzacions. Va suposar, a més d’incrementar més la sobrecàrrega de treball, una falta de respecte tant al professorat com a l’alumnat i a les famílies.

Durant el primer trimestre d’aquest curs escolar la Conselleria d’Educació s’ha oblidat totalment d’enviar als centres docents els recursos de protecció en aquesta situació de pandèmia i que van prometre ja en el curs passat, com són les màscares, gels i purificadors d’aire. Ací també s’ha tirat de menys l’actuació de la nostra regidoria d’educació i dels nostres representants municipals.

Una vegada passades les vacances de Nadal i davant l’augment enorme de contagis en plena explosió de la variant ómicron, urgeixen protocols ràpids de detecció de casos positius i garantir que es cobrisquen urgentment les baixes del professorat.

Des que el dia 4 de gener, el Ministeri d’Educació i el de Sanitat es van reunir amb els diferents Comunitats Autònomes per a abordar la represa de l’activitat lectiva el 10 de gener, i que s’anunciara un nou protocol per a aplicar en els centres educatius ningú ha informat la comunitat educativa de les noves mesures, més enllà de la informació que s’ha conegut pels mitjans de comunicació.

Les classes van començar el dilluns dia 10 de gener i ens consta que no s’ha pres cap mesura davant l’increment de contagis durant els dies de Nadal i tan sols s’ha donat a les direccions dels centres un xicotet recordatori de les normes vigents.

Des del Partit Popular d’Alzira hem tirat de menys la realització de gestions per part del bipartit alzireño (autoproclamat superior moralment en temes educatius). Gestions tant a nivell local com a nivell autonòmic, pressionant i exigint al conseller Marzà major dedicació i implicació en la gestió d’aquesta situació tan complicada (estava més preocupat a decidir el seu futur polític que a gestionar la sisena ona de la pandèmia del coronavirus).

Mai és tard per a ajudar a la comunitat educativa alzireña i proveir-la dels recursos necessaris, per a entre tots aconseguir pal·liar al màxim els efectes del coronavirus.