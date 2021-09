PP Carcaixent: Què ocorre amb el pagat de més en l’IBI de 2020 a Carcaixent?

Connect on Linked in

Els veïns de Carcaixent acaben de rebre el rebut de l’ IBI rectificat, sense la polèmica pujada anul.lada per sentència judicial.

Però desde Populars de Carcaixent no ens donem per satisfets, els carcaixentins van desemborsar a 2020, uns diners de més per l’ IBI que no han recuperat i que, pel que vegem, no van a recuperar.

L’ equip de govern s’ ampara en un informe jurídic encarregat per ells mateix i pagat amb els diners de tots els veïns de Carcaixent, per a no fer front als imports pagats de més a 2020.

Davant eixa situació, a l’ ultim plenari, Populars de Carcaixent va ser l’ únic grup de la Corporació en presentar una proposta per tal de que els nostres veïns pugueren recuperar el que sel’s ha cobrat de més al IBI i a la resta d’ impostos en 2020.

La proposta, que consistia en una baixada d’impostos per a 2022 per tal de recuperar el que ja hem pagat de més a 2020, acompanyada d’ altres mesures, no va eixir endavant; tot i que va ser recolzada pels grups de l’oposició, va tindre en contra els vots de l’ equip de govern amb l’ ajuda del regidor Juan Albert que es va abstindre.

La mediació de Juan Albert, “va ser clau al desbloqueig”, en paraules de l’ equip de govern, però que quede clar, desbloqueig de l’equip de govern i ofegamenta fiscal dels ciutadans de Carcaixent.

Desde el Partit Popular de Carcaixent, seguirem treballant i lluitant pels interesos dels carcaixentins. Treballar i aportar solucions (malgrat l’ actitud de l’ equip de govern) és nostra màxima com a grup municipal i com a partit responsable.