PP, Compromís i Ciudadanos de Rafelbunyol demanem de la dimissió de l’alcalde Fran López

El dia 15 de gener els mitjans de comunicació publicaren la notícia que Fran López López, Alcalde de Rafelbunyol i Secretari General dels Joves Socialistes del País Valencià, va ser el primer alcalde d’Espanya vacunat de la Covid-19. El mateix 27 de desembre. Aquella informació va generar tot una allau de reaccions entre elles, la sol·licitud d’un ple extraordinari per a reprovar i exigir la seua dimissió com a alcalde de Rafelbunyol, convocatòria signada pels grups municipals de l’oposició: Partit Popular, Compromís i Ciudadanos.

Un ple que hui ens hem assabentat que serà per al 26 de febrer a les 12 h. Un ple que es convoca d’ofici després que l’alcalde haja esgotat el termini ordinari per a convocar-lo. Un plenari, que anava a convocar segons en va anunciar al plenari ordinari de l’1 de febrer. Un plenari en què, ens anava a donar resposta a les preguntes no contestades presentades pels tres grups de l’oposició al plenari ordinari. Un escàndol on la transparència i dació de comptes a la ciutadania brilla per la seua absència.

Els tres grups de l’oposició volen recordar com Fran López va incomplir els protocols aprofitant la seua posició. D’una banda, accedint a la residència de majors Verge del Miracle de Rafelbunyol posant en perill a les persones residents. D’altra banda, beneficiar-se del seu càrrec per a obtenir la primera dosi de la vacuna contra la covid-19 quan ell no pertany a un grup de risc.

Caldria recordar que dies després va fer una compareixença pública, el 31 de desembre, on va demanar responsabilitat i civisme a la ciutadania de Rafelbunyol. Responsabilitat i civisme que ell com a alcalde no es va aplicar. Malauradament a Rafelbunyol estem acostumats als comportaments egoistes, autoritaris i poc ètics de Fran López. Ara bé, l’actuació del 27 de desembre, ha traspassat totes les línies roges possibles.

Haver deixa passar el termini, establert per llei, per a convocar el Plenari Extraordinari sol·licitat pels grups de l’oposició mostra la seua immoralitat com a alcalde. Ens trobem davant d’un alcalde cínic i deshonest que ha perdut la confiança per a ostentar qualsevol càrrec públic, com el d’alcalde. Demanant disculpes, no s’assumeixen les responsabilitats .

La nul·la exemplaritat de Fran López es fa extensible a tot el PSOE-PSPV tant en l’àmbit local com autonòmic. A què espera el seu grup municipal, el seu col·lectiu de Rafelbunyol i el mateix partit, encapçalat pel President Ximo Puig, per a forçar la seua dimissió?

Cal que es transformen les paraules en fets i rehabiliten la imatge de l’Ajuntament del nostre poble. Demanem que dimitisca perquè Rafelbunyol deixe de figurar en el mapa de la vergonya de les alcaldies que s’han vacunat i ha actuat com un cacic insolidari sense pensar amb les persones de risc .

Per tot això, els grups sotasignats demanem de la dimissió de Fran López.