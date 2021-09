PP d’Algemesí: 1.100 veïns signen contra la destrucció del Poliesportiu

Print This Post

1.100 veïns signen contra la destrucció del Poliesportiu

La recollida de signatures iniciada pel PP d’Algemesí evidencia un descontentament generalitzat en el projecte d’ubicació de la piscina descoberta

Sanchis: “Volen transmetre que estem en contra de la piscina, quan realment estem en contra de gestors nefastos que només saben destruir el que tant va costar construir”

Algemesí té un dels poliesportius més envejats de la província. Milers d’usuaris ho utilitzen cada dia per a la pràctica esportiva i són principalment ells els que han posat el crit en el cel davant el projecte de l’Ajuntament d’Algemesí per a destruir tres pistes i situar allí mateix la piscina d’estiu.

L’equip de govern no ha volgut escoltar ni als usuaris ni als clubs esportius, que s’han mobilitzat també en la recollida de signatures iniciada pel PP d’Algemesí per a mostrar el seu descontentament.

La piscina d’estiu és una instal·lació d’oci, que nada té a veure amb la pràctica esportiva. No té massa sentit col·locar-la enmig d’una pista de cross on la gent acudeix a córrer, i compartint els vestuaris que utilitzen els usuaris del camp de futbol. A més, l’aparcament ja està saturat i provocarà més caos amb l’efecte anomenada de veïns d’altres poblacions.

No contents amb això, destruiran tres pistes per a tornar-les a construir en altres llocs, amb el consegüent cost econòmic afegit. “Des del Partit Popular denunciem el caciquisme de l’Ajuntament, que ha decidit destruir una instal·lació envejable i mesclar-la amb una altra mena d’instal·lació difícil de compatibilitzar. Ens trobarem amb un encreuament constant de gent corrent i practicant esport amb xiquets i famílies que acudisquen a gaudir de la piscina.”

“A l’equip de govern li interessa transmetre que estem en contra de la piscina per a compensar el desgast patit posa la imminent destrucció de les pistes del poliesportiu. Res més lluny de la realitat, perquè la portàvem en el nostre programa electoral, però remenant altres ubicacions més adequades. Del que estem en contra de gestors nefastos que només saben destruir el que tant ha costat construir. No contents amb això, en breu continuaran amb la demolició del velòdrom.”, ha lamentat el portaveu popular, José Javier Sanchis.

L’Ajuntament d’Algemesí ha iniciat una campanya publicitària amb vídeos, imatges i exposicions en el mercat municipal per a compensar el desgast que els ha suposat que 1.100 veïns signen en contra d’un projecte que no s’ha fet pensant en l’opinió de la ciutadania. Però cap campanya publicitària podrà ocultar tots els problemes que ocasionaran a curt termini amb tal aberració. No oblidem que els qui han tingut a Algemesí durant 6 anys sense piscina d’estiu han sigut ells.