PP d’Algemesí: Mig any amb els diners dels usuaris de la piscina segrestats

La decisió del consistori de tancar les instal·lacions i no tornar els diners fins que finalitze l’estat d’alarma, ha perjudicat a moltes famílies

El passat 30 d’octubre, l’alcaldessa va acordar mitjançant resolució d’alcaldia la suspensió temporal del contracte de la piscina coberta d’Algemesí fins el 9 de maig, dia en què acaba l’estat d’alarma. Amb esta decisió, tots els seus usuaris i abonats es quedaren amb una mà davant i una darrere. En primer lloc, perquè es quedaven sense el servici i, en segon lloc, perquè es quedaven sense els seus diners.

Han passat sis mesos i tots aquells que tenien un abonament contractat (que oscil·len entre els 130 i els 250 euros), han tingut els seus diners segrestats per una decisió equivocada i unilateral, que no va ser consultada amb els grups de l’oposició. A banda de ser un servici esportiu, cal recordar que són molts els usuaris que utilitzen la piscina com un servici terapèutic i de salut (problemes de mobilitat, esclerosi, discapacitat…). A totes eixes persones, l’Ajuntament les ha deixat tirades durant sis mesos, li ha segrestat els diners i s’han vist obligades a anar-se’n a altres municipis del voltant on els seus responsables polítics han tingut més altura de mires.

Totes eixes persones que ara han contractat un abonament en altres piscines de la comarca, quan s’òbriga la nostra instal·lació no van a tornar fins que esgoten aquell abonament. Això va a originar un problema econòmic en la piscina d’Algemesí, que patirà una disminució dels usuaris i, per tant, dels ingressos.“És lamentable que aquells que diuen defensar els servicis públics hagen tingut tancada una instal·lació esportiva amb vora 2.000 usuaris, una enveja en la nostra comarca. Si altres ajuntaments han sigut capaços de mantindre obertes les instal·lacions, vol dir que els qui no han sabut gestionar són els nostres governants”, ha lamentat el portaveu popular, José Javier Sanchis.