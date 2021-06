PP d’Alzira: demanarem en el pròxim ple que es canvien les normes d’explotació de la zona d’estacionament controlat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El que en principi es va traslladar a l’oposició com un canvi de màquines expenedores com a única novetat ha resultat ser un canvi amb afany recaptatori ja que quan un usuari intenta utilitzar el servei d’aparcament controlat s’adona de la seua complicació.

L’oblidar posar el tíquet es penalitza amb una multa per mal estacionament que tramita l’ajuntament sense possibilitat d’anul·lació com en l’anterior contracta.



Els ciutadans alzireños residents només poden aparcar en el seu propi carrer la qual cosa tenint en compte que hi ha carrers que només tenen tres places ORA és una autèntica burla.

El desgovern d’Alzira fa la vida difícil als ciutadans dificultant el trànsit en el centre urbà i impedint una rotació fàcil i fluida en l’aparcament controlat.

Ahir mateix sent festa i no treballant en les mateixes oficines si ho van fer els treballadors encarregats de sancionar. Denunciant gran quantitat de vehicles els propietaris dels quals s’han sentit enganyats.

Tot això està fent fugir als visitants i possibles compradors d’altres localitats usuaris del comerç local el qual està més enfadat que mai en veure què, totes les accions per part de l’equip de govern acaba amb les seues esperances de millorar i eixir de la crisi.



Aquest és un govern que només pensa a recaptar i no en el benestar dels seus veïns que per la mala gestió només escolten xiulets a tota hora per les dobles files.