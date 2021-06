PP d’Alzira: El finançament de la segona fase del canal dels Bases la pagarà la ciutadania alzireña en els rebuts de l’aigua

Connect on Linked in

El bipartit va afirmar que no costaria un euro a la ciutadania

La realització de les infraestructures necessàries per a la prevenció de les inundacions a Alzira és una prioritat per a tots els partits que formem l’Ajuntament d’Alzira.



És important saber quines són les infraestructures necessàries i sobretot l’ordre en què s’han de realitzar. Des del Partit Popular sempre hem indicat que l’ordre de realització, pels motius que siguen, no ha sigut el correcte. El primer que s’havia d’haver fet és el condicionament de barranc de la Casella des de la seua desembocadura en el riu Xúquer fins al punt de connexió del canal, perquè fóra capaç de recollir un cabal que fins ara no recollia.



Però volem denunciar, a part d’aquestes diferències fonamentals en les infraestructures que s’estan realitzant, el finançament d’aquestes.



Al principi, i donada la seua urgència, s’anaven a realitzar amb les ajudes sol·licitades a la Diputació i a la Generalitat; en data de hui no se sap res d’aquestes ajudes. En els pressupostos municipals, malgrat disposar d’un romanent de tresoreria i haver destinat més de quatre milions d’euros per a despeses en el 2021, el bipartit, és a dir Compromís-PSOE no ha destinat ni un sol euro per a aquestes infraestructures.



Finalment el finançament d’aquestes obres de la segona fase del canal serà mitjançant la col·laboració públic-privada amb l’empresa Aigües de València.



Aquesta solució no eixirà gratis. Es pagarà les obres augmentant la tarifa transitòria d’inversió, una tarifa que es troba inclosa en la factura de l’aigua potable, és a dir augmentant el rebut de l’aigua que paguem tots.



Des de l’equip de govern s’ha volgut vendre que el finançament de les infraestructures hidràuliques no anava a costar diners a la ciutadania alzireña i això no serà així, temps al temps.



Al final són els alzireños, en el rebut de l’aigua, els que sufragaran aquesta segona fase de les infraestructures.