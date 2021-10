PP d’Alzira: L’alcalde i la regidor de sanitat d’Alzira visiten l’hospital de la Barraca

Connect on Linked in

Ens alegra que amb la seua visita secunden també la sanitat privada

Ens sorprén alhora que ens alegra conéixer la notícia que el Sr. Diego Gómez, Alcalde de la ciutat, i la Regidor de Sanitat, Gema Alós, fa uns dies van visitar les obres realitzades en les instal·lacions de l’Hospital Vithas Aigües Vivas, hospital privat situat en la Barraca d’Aigües Vivas, una reforma que ha tingut com a objectiu la millora del servei d’assistència, l’aprofitament de l’espai i la millora de la tecnologia.

I parlem de sorpresa, ja que en l’ideal de l’àrea sanitària del bipartit que ens governa, mai ha tingut cabuda la sanitat privada, ni com alternativa, ni com a complement a la púbica, tal com han publicat sempre.

Prompte se’ls ha oblidat que a Alzira disposàvem d’un hospital referent a nivell nacional pels seus serveis i els seus mètodes avançats, gestionat de manera privada, i que ells mateixos es van encarregar a convertir en el caos més absolut per mitjà d’una reversió.

Una reversió que va obtindre com a conseqüències triplicar llistes d’espera, deterioració del servei pels alts costos, falta de personal, malestar entre els sanitaris que allí exerceixen per diferències contractuals, etc.

Així que, com ja hem dit abans, el Partit Popular s’alegra i agraeix l’interés, tant del Sr. Alcalde com del seu Regidor de Sanitat, que han demostrat amb la seua visita preocupació, i han volgut veure, de primera mà, com es poden fer les coses ben fetes, com un hospital pot ser gestionat de manera eficaç i rendible, sense perdre el principal objectiu que per descomptat és donar un bon servei als seus pacients. Segur que d’aquesta visita ha aprés alguna cosa.