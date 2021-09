PP d’Alzira: Ni l’Ajuntament ni CHJ fan res per a evitar que s’inunde el barri dels bases

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Partit Popular denúncia l’abandó de la part final del barranc de la Casella sobretot fins al pont de Xàtiva on actua com un tap de canyes i mala herba difícil de sortejar per l’aigua

Els populars advertim de la passivitat de la CHJ la qual va anunciar estudis per a solucionar aquest coll de botella i que ni tan sols veient el problema ha sigut capaç de netejar aquest tram que actua com un autèntic tap que impedeix la ja problemàtica de per si mateix eixida de l’aigua.

Des del PP demanem a l’Ajuntament que actue amb mitjans propis i que es deixe d’actuar com si el tema de les inundacions els preocupara per a després no fer ni el més bàsic.

Estem entrant en l’època de pluges torrencials i el treball està per fer. És urgent la neteja d’aquest tram que discorre des del tristament conegut com a Canal dels Bases fins al pont de Xàtiva.

És lamentable que fa uns mesos l’administració estiga reconeixent la gravetat d’aquest punt i no hagen sigut capaços no ja de programar millores en les infraestructures si no de mantindre net aquest estratègic tram la qual cosa demostra la falta de preocupació pel tema de les inundacions.