PP de Torrent: Folgado denuncia que es vaja a destinar 5,3 milions al Cinema Cervantes en comptes de destinar-lo a neteja, seguretat ciutadana i ajudar als emprenedors de Torrent

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Folgado: “Ros demana 5,3 milions del Pla d’Inversions + de la Diputació per a invertir en rajola, quan la partida per a tots els municipis de més de 50.000 habitants és d’un total de 10 milions, per la qual cosa ja sap que una vegada més, els torrentinos haurem de pagar els seus capritxos en compra i reforma de palauets, solars i edificis”.

“la prioritat de l’Ajuntament de Torrent hauria de ser incrementar la neteja de la ciutat, millorar la seguretat ciutadana, baixar els impostos i incrementar les ajudes als comerciants i pimes de Torrent, no continuar malgastant a comprar i adequar localitos i palauets, per als quals no se sap quin ús posterior se li donarà”.

19 de juliol de 2021. La Portaveu popular, Amparo Folgado, ha denunciat hui l’enèsim anunci de l’alcalde de Torrent, de compra i inversió en rajola per part del consistori. Aquesta vegada, a compte del Decret d’Alcaldia pel qual se sol·liciten 5.399.625€ a la Diputació per a la reforma del Cinema Cervantes i la construcció d’habitatges al costat del citat cinema.

Folgado afirma que “Ros demana 5,3 milions del Pla d’Inversions+ de la Diputació per a invertir en rajola, quan la partida per a tots els municipis de més de 50.000 habitants és d’un total de 10 milions, per la qual cosa ja sap que una vegada més, els torrentinos haurem de pagar els seus capritxos en compra i reforma de palauets, solars i edificis”.

I és que, segons anuncia la Diputació en el propi B.O.P. del 15 de juny, la dotació màxima prevista per a desenvolupar el Pla d’Inversions per a municipis de més de 50.000 habitants és de 10 milions d’euros, per la qual cosa és pràcticament impossible que es puga finançar íntegrament la rehabilitació del Cervantes, la construcció del centre cultural i els habitatges previstos en els números, 8, 10 i 12 del carrer Cervantes.

A més, en el Decret d’alcaldia, el propi alcalde assenyala que l’Ajuntament de Torrent adquireix el compromís d’aportar la part que no siga coberta per l’ajuda de la Diputació.

Per aqueixa raó, els populars han visitat aquest matí l’entorn de la Torre, on es troba l’Edifici Cervantes, que ja va costar a les arques municipals 678.000 euros, als quals caldria sumar ara 5,3 milions d’euros i també, un altre edifici comprat per l’Ajuntament, la Malaguenya, amb un cost de 698.000 euros al que caldrà sumar 48.235€ per al seu enderrocament posterior.

A la porta del Cervantes, la presidenta dels populars, Amparo Folgado, ha afirmat que “la prioritat de l’Ajuntament de Torrent hauria de ser incrementar la neteja de la ciutat, millorar la seguretat ciutadana, baixar els impostos i incrementar les ajudes als comerciants i pimes de Torrent, no continuar malgastant a comprar i adequar localitos i palauets, per als quals no se sap quin ús posterior se li donarà”.