PP de Torrent: Folgado es reuneix amb els afiliats de Torrent per a presentar el seu projecte: “Un PP fort per a una gran ciutat

9 d’abril de 2021. La Candidata a la presidència del Partit Popular de Torrent, Amparo Folgado, ha celebrat la seua primera trobada de campanya per al Congrés Local del PP amb els afiliats. La trobada ha hagut de ser en línia, a causa de la participació de 50 persones en aquest.

Folgado ha presentat en aquesta primera trobada el seu projecte per al Partit Popular de Torrent. Amb el lema “Un PP fort per a una gran ciutat”, Folgado ha destacat que “la candidatura que encapçale vol obrir el PP a la societat torrentina, ser present en tots els fòrums d’opinió de la ciutat, comptar amb totes les persones que vulguen sumar esforços i fer del PP, el partit que més se semble i represente a la immensa majoria dels torrentinos de hui”.

A més, Folgado ha reafirmat la seua intenció de canviar de seu local, passant d’un primer pis a estar a peu de carrer. “canviar de seu a una planta baixa oberta al carrer, no és només una qüestió d’accessibilitat per a l’afiliat, sinó que és un gest del Partit Popular que volem construir entre tots, que ha d’estar sempre a peu de carrer, escoltant i atesos els veïns diàriament i treballant en un gran projecte de futur per a Torrent”, ha afirmat la candidata.

En clau interna, ja que aquest procés és per a presidir el partit i es dirigeix als afiliats, Amparo Folgado, que es presenta amb l’aval de 270 afiliats a presidir el PP local, ha assenyalat que “vull un PP que escolte els seus afiliats, en el qual tots tinguem cabuda, un partit que estiga obert a tota la societat, que de forma continuada treballe les necessitats de cada barri i cada col·lectiu de Torrent, mitjançant reunions de treball amb la societat torrentina i amb formació continuada per als seus militants, per a oferir el millor projecte de futur per a Torrent”.

Folgado també ha agraït als afiliats que “malgrat no poder reunir-nos presencialment i de la bretxa que suposa per a molts, poder fer-ho de manera telemàtica, en aquesta campanya persona a persona i casa per casa, estic comprovant la il·lusió i les ganes de posar-se a treballar de molts afiliats, que desitgen tornar al partit i aportar les seues idees per a millorar Torrent”.

Mancant una setmana per al Congrés Local, Folgado al costat del seu equip, estan recaptant els suports necessaris i aposten per una gran victòria que permeta posar-se a treballar des del minut un.