PP de Torrent: Folgado es reuneix amb l’associació gastronòmica Cassola de Sant Blai

La portaveu del PP a la ciutat de Torrent, Amparo Folgado s’ha reunit este matí amb el president de l’Associació Gastronòmica Cassola de Sant Blai, Diego Gallego per a mostrar el suport dels populars al sector de l’hostaleria i conéixer de primera mà la situació dels hostalers membres d’esta associació.

Folgado ha reiterat al president de l’associació, la petició dels populars perquè s’establisquen ajudes al sector, un dels més castigats pel tancament durant el confinament i també ara, per les restriccions autonòmiques i el tancament a les 17h de la vesprada. “Creiem que és de vital importància que s’establisquen ajudes directes als hostalers i que puguen subsistir, perquè són part fonamental de l’economia tant a Torrent com en la Comunitat Valenciana”. A nivell local, els populars van votar a favor d’aprovar l’exempció de la taxa de terrasses en 2020 i també en 2021, quan es va aprovar la modificació d’ordenances fiscals el mes de novembre passat.

Folgado també ha reiterat, igual que ja va fer la setmana passada en una ronda per restaurants de la localitat que “l’hostaleria de Torrent ha demostrat ser segura, que compleix amb la normativa i com a mostra són els pocs brots registrats a la ciutat al llarg de tota la pandèmia, tal com es pot comprovar en les dades oficials que Conselleria ofereix diàriament”.

La portaveu del PP ha finalitzat la trobada, fent costat a l’associació organitzadora del Concurs Nacional de Rossejat Torrentí, que no es podrà celebrar en 2021. “L’associació Cassola de Sant Blai sempre podrà comptar amb el suport del Partit Popular per a continuar potenciant el plat més característic de la ciutat com és el Rossejat Torrentí i estic segura que com a la situació sanitària ho permeta, tornarà el Concurs Nacional amb molta més força i participants de tota Espanya”, ha conclòs Folgado.