PP de Torrent: Folgado li dóna un bany de masses a Mazón en Torrent

Folgado rep a Mazón a Torrent en un sopar amb 300 assistents

Folgado: “després de set anys de governs nacionalistes i socialistes, els ciutadans estan esperant un PP fort, que done la cara i que torne a posar en el mapa del progrés a aquesta Comunitat, alguna cosa que està garantit amb Carlos Mazón”.

“l’allau d’afiliacions que s’estan produint en municipis com Torrent, sobretot de gent molt jove, són l’exemple que el canvi iniciat a Madrid és imparable”.

El candidat a presidir el Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón es va donar un bany de masses ahir a Torrent, el municipi més important de la província de València i de l’Horta Sud, en un sopar amb 300 assistents, organitzada per la presidenta i portaveu del PP a la ciutat, Amparo Folgado. Un acte en el qual també va participar el President del PP a la província, Vicent Mompó al costat del seu equip i companys dels municipis de la comarca. Folgado va rebre a Mazón en un conegut restaurant de la capital de l’Horta Sud, amb l’aforament complet i limitat per les restriccions del COVID-19.

La Presidenta dels populars, Amparo Folgado va agrair l’assistència massiva i la joventut en un acte en el qual Carlos Mazón es va donar a conéixer als afiliats de Torrent i va afirmar que “hui és el primer dia del canvi a Torrent, a la província de València i en la Comunitat Valenciana”.

A més, va assenyalar que “després de set anys de governs nacionalistes i socialistes, els ciutadans estan esperant un PP fort, que done la cara i que torne a posar en el mapa del progrés a aquesta Comunitat, alguna cosa que està garantit amb Carlos Mazón”.

La nova presidenta local va subratllar que “els congressos del Partit Popular tant a nivell local com ara regional, estan sent el revulsiu que el partit necessitava, i, l’allau d’afiliacions que s’estan produint en municipis com Torrent, sobretot de gent molt jove, són l’exemple que el canvi iniciat a Madrid és imparable”.

Els populars celebraran el seu XV Congrés regional el pròxim 3 de juliol a València, amb l’única candidatura de Carlos Mazón, després de les votacions celebrades el passat 4 de juny en cada municipi, en les quals Mazón va obtindre el 99,6% dels vots a la ciutat de Torrent.