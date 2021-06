PP de Torrent lamenta que no s’haja creat Torrent Et Beca i la borsa d’ocupació social

Connect on Linked in

Folgado: “el govern de PSOE i Cs eludeix la creació d’aquestes propostes centrades en l’ocupació, mostrant l’interés nul per la recuperació econòmica de les famílies de Torrent que posseeix aquest equip de govern”.

“Des de juliol de 2019, que va ser aprovada la Brigada Permanent Forestal, res s’ha sabut sobre la seua creació, deixant passar l’oportunitat en dues temporades seguides de mantindre en condicions el pulmó verd de la ciutat”16 de juny de 2021.

La Portaveu popular, Amparo Folgado, ha recordat que, un any després de l’aprovació del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2020 per tots els partits de l’Ajuntament de Torrent, encara no s’han dut a terme dos de les mesures proposades pel PP: Torrent Et Beca i la borsa d’ocupació social.

Entre les aportacions que des del Grup Popular es van fer a aquest PAM 2020, tant Torrent Et Beca com la borsa d’ocupació social tenien gran importància per a la societat, ja que ambdues pretenen introduir als sectors objectiu dins del mercat laboral.

Però, segons paraules de la líder dels populars, “el govern de PSOE i Cs eludeix la creació d’aquestes propostes centrades en l’ocupació, mostrant el nul interés per la recuperació econòmica de les famílies de Torrent que posseeix aquest equip de govern”.

El PP ha remarcat que, malgrat existir diverses mesures del PAM 2020 sense executar, socialistes i Cs pretenen crear ja un nou PAM 2021, encara que res se sap d’aquest després de diverses setmanes des de l’última reunió amb la resta de grups polítics.

Brigada Forestal Permanent del Vedat

Una altra mesura sense implementar per PSOE i Cs, aprovada fa 2 anys pel Ple i que el PP va voler introduir en el PAM 2020, encara que finalment no va ser inclosa, és la creació d’una Brigada Forestal Permanent del Vedat.

“Des de juliol de 2019, que va ser aprovada la Brigada Permanent Forestal, res s’ha sabut sobre la seua creació, deixant passar l’oportunitat en dues temporades seguides de mantindre en condicions el pulmó verd de la ciutat” ha apuntat Amparo Folgado.

Reconeixement al personal essencial durant la pandèmia

En un debat de meitat de legislatura, organitzat per Actualitat Valenciana, on van participar els portaveus dels grups municipals, Folgado va voler reconéixer i agrair la labor del personal essencial en pandèmia.

“La labor incansable de sanitaris, policies, transportistes, empleats de supermercat i tots aquells treballadors que durant aquest any i mig de pandèmia no han parat, ha permés que la societat espanyola no s’haja quedat arrere, malgrat les dificultats de la situació. Aquesta labor deixarà en deute a tots els espanyols amb aquests sectors per a tota la vida” va assegurar la líder popular.