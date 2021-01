PP de Torrent: L’Ermita demana que es regenere i revitalitze el barri i no sols s’asfalte

Connect on Linked in

Al fil de l’anunci de començament de les obres en el barri de l’Alter, efectuat pel govern de PSOE i Cs aquesta setmana, el PP de Torrent ha demandat que l’executiu tinga en compte les reivindicacions dels veïns d’aquesta zona de la ciutat.

Les obres comunicades pel govern local pretenen actuar sobre els vials i espais públics, mentre que els veïns, a més, han demanat en reiterades ocasions, que s’escometa un projecte integral per a la regeneració de tot el barri, tal com va acordar unànimement el Ple municipal al desembre de 2020.

La Portaveu del Grup Popular a l’Ajuntament de Torrent, Amparo Folgado, ha demanat al govern de PSOE i Cs que “deixen de posar el focus en l’asfaltat i les obres, que són necessàries també, i comencen a escoltar els veïns, que estan demandant un pla a mig-llarg termini, que permeta retindre població en el barri i fer-lo atractiu per a la resta de la ciutat. En definitiva, complir amb l’aprovat en el Ple”.

Els populars no critiquen que es posen en marxa aquestes obres, sinó tot el contrari, però si que demanden que les actuacions vagen més enllà d’una rentada de cara i s’aborde la degradació gradual del barri, en tots els sentits: urbanística, social i econòmicament. Que, com una zona de referència durant anys per a tota la ciutat, torne a recuperar aqueix lloc que li pertany, sent agradable per a tota mena de població, edats i condicions.

Segons el Regidor popular, José Gozalvo, “aquestes reivindicacions són un compromís constant des del PP, sent nosaltres els que en el nostre programa electoral vam recollir l’elaboració d’un pla per a aquest barri. La creació de places d’aparcament en zones abandonades en aquest moment, ajudes per al lloguer i compra d’habitatges en el barri o suport per a la rehabilitació d’habitatges són algunes de les propostes que des del PP defensem”.