PP i CS de Torrent presentaran una moció per a la revitalització del barri de l’Ermita i el Alter després de reunir-se amb les seues associacions de veïns

Els portaveus del Partit Popular i Ciutadans a l’Ajuntament de Torrent, Amparo Folgado i Raúl Claramonte s’han reunit amb les dues associacions de veïns de Ramón y Cajal i el Alter, en la qual s’han compromés a presentar una moció conjunta al Ple de l’Ajuntament, amb l’objectiu de rehabilitar i revitalitzar aquest barri situat en el barri antic de la ciutat.

L’objectiu d’aquesta moció, és fer-la extensiva a la resta de partits i que es puguen sumar a la iniciativa, instant al govern socialista a elaborar un Pla i posar-lo en marxa, amb objectius per dates, de manera que es puga dur a terme.

Entre els principals problemes reivindicats per les dues associacions de veïns són l’envelliment del barri, la inexistència de la Policia de Barri, l’abandó, ruïna i l’ocupació d’habitatges, la falta d’aparcament, la inexistència d’arbratge, jardins i parcs, així com voreres estretes que impedeix transitar per elles.

La portaveu dels populars, Amparo Folgado ha afirmat que “en les passades eleccions de maig de 2019, des del PP vam assumir totes les reivindicacions dels veïns, però és necessari que sumem a la resta de la corporació municipal i obliguem el govern local a posar-se a treballar per a solucionar-lo”.

Les dues associacions de veïns del barri han iniciat una recollida de signatures per a fer partícips a tota la ciutat, exigint quatre punts vitals per a ells, entre els quals es troba també, la neteja de tot el barranc al seu pas pel nucli urbà de Torrent.

El barri de l’Ermita i el Alter, és una zona residencial d’habitatges unifamiliars, situat en el centre de Torrent i delimitat pels carrers València, Gómez Ferrer i Ramón y Cajal. A escassos metres del propi Ajuntament de Torrent, l’Avinguda al Vedat i la Torre.

A causa de la seua excel·lent ubicació, aquest barri hauria de ser atractiu per a poder establir-se famílies joves, ja que és un barri tradicional, cèntric, tranquil i sense trànsit. L’envelliment de la població, la falta de vigilància i l’abandó de l’administració, està fent que a poc a poc vaja perdent població, i és precisament el que els veïns volen evitar amb un Pla de Revitalització i Rehabilitació Integral. PP i CS han agafat el guant llançat pels veïns i demanaran a la resta de l’Ajuntament que se sumen i es comence a actuar.