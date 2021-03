PP, PSOE i Ciudadanos voten junts pel megaprojecte del port que amenaça l’àrea metropolitana de València

Connect on Linked in

Els socialistes de Paiporta es van sumar a Ciudadanos i PP, oposant-se a la retirada del projecte que afectarà sobre les platges, lʼAlbufera, la qualitat de l’aire i de l’aigua i sobre la salut.

El grup de Compromís a Paiporta presentà una moció que qüestiona l’ampliació del Port de València en el ple ordinari de febrer. De dur-se a terme la macroampliació projectada del port, els efectes implicarien la destrucció i la fragmentació d’ecosistemes, de l’horta que ens alimenta i dels nostres pobles. El resultat no seria acceptable ni socialment, ni ambientalment, ni econòmicament.



La moció, a més de demanar la paralització del projecte d’ampliació, manifesta la necessitat que els responsables del territori vetllen per la ciutadania i no pels interessos d’empreses privades.



La proposta de Compromís també aposta per una economia per a les persones. Demana que es reassignen els diners públics dedicats a l’ampliació del port a qüestions com pal·liar tots els impactes i danys que ja s’ha causat als barris i els ecosistemes valencians. En aquest punt, contempla a sectors i necessitats urgents com són l’agricultura de proximitat, salut pública i de qualitat i la diversificació productiva.



Per altra banda, la moció insta a una política fiscal que elimine, manera urgent, els privilegis fiscals i administratius i els subsidis de l’activitat privada del Port, per tal que incorpore part dels costos socioambientals que genera. Així, solicita reinvertir aquests ingressos en la millora de formes de mobilitat més sostenibles, en impulsar sectors econòmics més justos i més distributius socialment, que no es basen en els combustibles fòssils.



Per al portaveu de Compromís a Paiporta, Pep Val, el posicionament de l’oposició no ha sigut cap sorpresa, però si la de la resta de l’equip de govern: «Ja ens imaginàvem que PP i Ciudadanos votarien en contra dels interessos mediambientals, però ens ha sorprés desagradablement el vot en contra del PSOE de Paiporta. A València l’abstenció del PSPV permeté aprovar una moció similar.»



Compromís per Paiporta va presentar la moció afegint-se a la campanya ciutadana impulsada des del teixit associatiu comarcal i la Comissió Ciutat Port (formada per diverses entitats socials organitzades, veïnals, sindicals i ambientals de les comarques de l’Horta i de la ciutat de València) du endavant la campanya ciutadana #MenysPortMésCiutat.