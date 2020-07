PP Torrent: Bonig i Folgado reivindiquen la reobertura del Consultori del carrer Sants Patrons de Torrent davant la Conselleria de Sanitat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Folgado es reuneix amb Bonig, després de presentar més de 700 signatures de veïns i associacions de veïns de Torrent, exigint la reobertura del Consultori Auxiliar de Sants Patrons, que atén 3.000 veïns de la ciutat

La portaveu del Partit Popular a Torrent, Amparo Folgado ha registrat en la Conselleria de Sanitat Universal, les més de 700 signatures recollides pel Grup Popular i quatre associacions de veïns del Centre Històric de Torrent, per a la reobertura del Consultori Auxiliar situat al carrer Sants Patrons.

A més, Folgado s’ha reunit aquest matí en les Corts Valencianes, amb la síndica popular i Presidenta del PPCV, Isabel Bonig i el diputat autonòmic José Juan Zaplana, als qui ha traslladat aquesta problemàtica que afecta a més de 3.000 veïns del Centre Històric de Torrent, en la seua majoria persones majors.

Bonig s’ha compromés a defensar els interessos dels veïns de Torrent davant la consellera de sanitat i els populars demanaran l’adequació de les antigues instal·lacions de l’INSS al carrer Verge de l’Olivar, perquè aculla el Consultori de Salut, que complisca amb les garanties sanitàries i consulta de detecció de COVID-19. D’aquesta manera, el PP a nivell autonòmic es compromet amb els veïns de Torrent i barallarà per la seua reobertura.

Amparo Folgado també ha anunciat la presentació d’una moció a l’Ajuntament de Torrent, perquè siga tota la corporació municipal, els qui facen costat als veïns de la ciutat i exigisquen a la Conselleria la reobertura del consultori. “El govern socialista de Torrent no pot donar l’esquena als veïns de Centre Històric de Torrent i ha d’exigir a la Consellera la reobertura del Consultori Auxiliar i amb totes les garanties enfront del COVID-19, per això presentarem des del PP aquesta iniciativa i que esperem que siga confirmada per la resta de grups polítics”, ha afirmat Folgado.

El Consultori Auxiliar Torrent, situat al carrer Sants Patrons i que comparteix edifici amb el Centre d’Especialitats, va tancar les seues portes el mes de març passat. És un consultori que atén una població de més de 3.000 pacients, en la seua majoria persones majors del Centre Històric de Torrent. En aquests moments manca de consulta d’atenció a possibles pacients COVID-19 i tant els seus metges com infermeria, han sigut traslladats al Centre de Salut situat al carrer Xirivella.

Els populars ja van denunciar aquesta situació fa mesos i han estat recollint signatures en els comerços de la zona, sumant-se a aquesta iniciativa per la reobertura del Consultori, quatre associacions de veïns de la zona.

Amparo Folgado va anunciar fa unes setmanes que des del PP s’anava a barallar per defensar els interessos dels veïns de Torrent, per això ha registrat les 700 signatures recollides fins al moment i, des del PP autonòmic, la seua presidenta Isabel Bonig, defensarà també la reobertura d’aquest centre de salut, enfront de les retallades en sanitat del Consell del Botànic.

La portaveu dels populars, Amparo Folgado ha anunciat que continuaran recollint signatures durant el mes d’agost en els comerços de la zona, per a exigir la reobertura del Consultori a la Conselleria de Sanitat.