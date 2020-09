PP Torrent: De Rosa i Folgado visiten una empresa del Mas del Jutge

Connect on Linked in

El secretari del grup parlamentari territorial valencià al Senat, Fernando de Rosa i la portaveu dels populars a Torrent, Amparo Folgado, han visitat este matí la històrica empresa BigMat Aldino en el polígon industrial Mas del Jutge.

Esta visita s’emmarca dins de l’Oficina del Parlamentari presentada esta mateixa setmana per Fernando de Rosa, també a la ciutat de Torrent, mitjançant la qual, el senador es reunirà amb ciutadans, empreses, associacions i ONGs dels municipis de la província de València i portaràiniciatives nascudes en cada localitat, a les Corts.

De Rosa i Folgado han visitat les instal·lacions d’esta empresa quasi centenària a Torrent i s’han pogut reunir amb els seus gestors i treballadors, per a conéixer de primera mà la situació de les empreses i pimes de la ciutat de Torrent. El senador valencià ha reafirmat hui el compromís del Partit Popular amb els emprenedors i els autònoms, proposant el conegut com “a ingrés zero, impostos zero”, que venen defensant els populars des de l’inici de la pandèmia.

A més, De Rosa ha explicat que “és més necessari que mai posar en marxa un Pla Econòmic de xoc en relació a les pimes i els autònoms, amb menys impostos i major flexibilitat laboral”. Per a això, els populars proposen una rebaixa de l’impost de societats per davall del 20%, a més d’una nova modalitat de contractació bonificada per a aturats a causa de la COVID-19. El senador, també ha explicat que ha d’aprovar-se l’exempció fiscal per a empreses afectades per la COVID-19 i amb una manca en el pagament dels crèdits ICO.

D’altra banda i en relació a la flexibilitat laboral, De Rosa aposta pel manteniment de la Reforma Laboral de Rajoy “que ha permés crear més de 3 milions d’ocupació a Espanya”. Els populars també aposten per l’ampliació dels ERTES amb especial atenció als sectors més afectats per la pandèmia com són el turisme o l’hostaleria, l’ampliació de la tarifa plana per als autònoms i la potenciació de la Llei de Segona Oportunitat.

La portaveu dels populars, Amparo Folgado ha destacat hui la proposta que ha realitzat esta mateixa setmana i que beneficiaria tant a ciutadans com a empreses. Folgado ha assenyalat que “des del Partit Popular proposem una rebaixa a l’IBI, l’IAE i la reintroducció de la subvenció RECICLA per a l’exercici 2021, que serà fonamental si el govern socialista i de CS a Torrent, volen comptar amb el nostre suport en la modificació d’ordenances fiscals i el pròxim pressupost municipal”. A més, ha assenyalat que “en estos moments tan difícils per a l’economia, és vital poder retornar als ciutadans els esforços realitzats en el passat, via rebaixa d’impostos”.

En esta visita de treball, De Rosa ha pogut conéixer millor una empresa dedicada als professionals de la construcció en el polígon Mes del Jutge, que celebraenguany el seu 96 Aniversari. BigMat Aldino és una empresa familiar, que va per la seua tercera generació i amb una destacada Responsabilitat Social a la ciutat de Torrent, col·laborant amb entitats socials, esportives, culturals i causes benèfiques de tota mena. Aldino Fernández Roig és el seu president i ha dirigit l’empresa els últims 30 anys, a més d’haver sigut president de la patronal torrentina, Clubde Gerents i Premi Carta de Poblament 2012 per la seua dilatada trajectòria professional, entregat en 2012 per Amparo Folgado, sent Alcaldessa de la ciutat.