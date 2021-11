PP Torrent: “els 8 milions d’euros rebutjats per ERC a Barcelona, que siguen per a la Policia Nacional de Torrent”

Connect on Linked in

“És insòlit que un líder polític s’alegre que l’Estat deixe d’invertir diners en el seu territori i, damunt, presumisca d’haver aconseguit ell mateix aqueixa supressió”

El Partit Popular de Torrent, al fil de l’anunci fet per Gabriel Rufián (ERC) que s’han eliminat dels Pressupostos Generals de l’Estat per a 2022 una inversió de 8.000.000€, en matèria de seguretat ciutadana per a la ciutat de Barcelona, ha demanat que aqueixa quantitat siga destinada per al Cos Nacional de Policia a Torrent.

Els populars afirmen que aquesta inversió seria acollida amb els braços oberts a la nostra ciutat que, en els últims temps, està patint un gradual augment de la inseguretat als seus carrers. Les reivindicacions que els populars realitzen des de fa molt de temps, en referència a l’oblit per part de la Delegació del Govern en matèria de seguretat ciutadana cap a Torrent, es veurien bonament satisfetes amb aquesta inversió.

En concret, el PP considera que aquests 8 milions d’euros servirien per a escometre la reforma, tan necessària, en la Comissaria de la Policia Nacional de Torrent, així com augmentar el nombre d’efectius que presten els seus serveis en ella.

Segons la Portaveu i Presidenta dels populars, Amparo Folgado, “els 8 milions d’euros rebutjats per ERC a Barcelona, per a la Policia Nacional de Torrent”.

Deliri independentista

Els populars també han acollit amb incredulitat aquest anunci d’un diputat nacional, celebrant que en els comptes públics s’esborre una inversió en la circumscripció a la qual representa. En aquest sentit, els populars critiquen que els deliris de l’independentisme estan per damunt del benestar dels ciutadans.

“És insòlit que un líder polític s’alegre que l’Estat deixe d’invertir diners en el seu territori i, damunt, presumisca d’haver aconseguit ell mateix aqueixa supressió” ha declarat estupefacta la líder popular, Amparo Folgado, en relació a les declaracions de Rufián.

Esquerra Republicana de Catalunya ha informat que donarà el seu vot afirmatiu als PGE 2022, sent una de les condicions a canvi l’eliminar d’aquests comptes una inversió pluriennal, d’al voltant de 8 milions d’euros, per a la Prefectura Superior de Policia a la ciutat de Barcelona.