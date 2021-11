PP Torrent: Els delictes sexuals augmenten a Torrent un 72% en dos anys

Connect on Linked in

Folgado: “aquestes dades sobre delictes sexuals evidencien la inseguretat per a les dones a Torrent, i precisament en una setmana on commemorem el Dia per l’Eliminació de la Violència contra la Dona”.

“Volem mostrar el nostre total compromís i suport a totes les dones víctimes de violència, siga del tipus que siga; no som l’esquerra, que modula la seua repulsa segons qui siga el culpable, com recentment ha passat amb les menors tutelades víctimes d’abusos”

El Partit Popular de Torrent ha valorat amb pesar les últimes dades publicades pel Ministeri de l’Interior, corresponents al període de gener a setembre de 2021, sobre criminalitat a Torrent.

En concret, els populars han lamentat que els delictes sexuals comeses en el municipi han augmentat un preocupant 72% des de 2019, passant de 7 fets delictius entre gener i setembre de 2019 a 12 en el mateix període de 2021. Això sense comptar amb les dues violacions patides per menors a la nostra ciutat la setmana passada, que corresponen ja al quart trimestre.

En còmput total, els tipus penals comeses a la ciutat s’han vist incrementats un 11,44% des de 2019, de 1941 fa dos anys a 2163 en el vigent any. Igual que els delictes de caràcter sexual, els robatoris amb força en domicilis i establiments també destaquen pel seu augment, passant de 122 a 211 (un 73% més), així com els delictes per tràfic de drogues, amb un increment de 17 en 2019 a 31 en 2021 (un augment del 82%).

En paraules de la Portaveu popular, Amparo Folgado “aquestes dades sobre delictes sexuals evidencien la inseguretat per a les dones a Torrent, i precisament en una setmana on commemorem el Dia per l’Eliminació de la Violència contra la Dona”.

“Volem mostrar el nostre total compromís i suport a totes les dones víctimes de violència, siga del tipus que siga; no som l’esquerra, que modula la seua repulsa segons qui siga el culpable, com recentment ha passat amb les menors tutelades víctimes d’abusos” ha expressat rotundament la líder popular.

Inseguretat ciutadana

Els populars, com ja fan durant tot enguany, han denunciat que Torrent està immers en una espiral d’inseguretat, on cada setmana es coneixen diferents fets delictius que afermen aqueixa sensació d’inseguretat i impunitat.

Per aqueix motiu, el PP de Torrent està immers en la seua campanya “A l’empara de la seguretat”, denunciant la falta d’agents de policia, tant del Cos Nacional de Policia com del Cos de Policia Local, així com per la reinstauració de la Policia de Barri, eliminada per Ros a la seua arribada al govern local.

“Lamentablement, les dades corroboren les nostres reiterades alertes sobre un problema de seguretat latent a Torrent. És hora que les administracions competents, Ajuntament i Delegació del Govern, aborden seriosament aquest problema que dia a dia afecta a més torrentinos” ha afirmat Folgado.