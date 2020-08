PP Torrent: Folgado agraeix la labor solidària de 25 Sensacions amb l’elaboració de màscares en els pitjors moments del confinament

Connect on Linked in

La portaveu del Partit Popular a Torrent, Amparo Folgado ha visitat l’escola-taller de la merceria 25 Sensacionesubicada en la capital de l’Horta Sud, per a agrair-los la labor solidària realitzada durant els moments més durs del confinament.

Folgado ha assenyalat que “la societat torrentina ha estat a l’altura, donant tot de si durant aquests mesos tan difícils i bona mostra ha sigut la labor de confecció de milers de màscares solidàries realitzades voluntàriament pels treballadors, alumnes i voluntaris de 25 Sensacions, als qui hem d’agrair”.

25 Agulles és una empresa d’alta confecció i indumentària valenciana, propietat de Carmen Quijano, creada en 1985 i que compta amb un taller escola a la ciutat de Torrent. La seua merceria, 25 Sensacions, durant el confinament i l’estat d’alarma va transformar la seua activitat per a confeccionar màscares solidàries amb teixit no teixit, que voluntàriament els van donar empreses de Torrent. 60 persones han estat treballant incansablement, durant el confinament, per a, en total, confeccionar més de 600.000 màscares, de les quals 150.000 les han donades per a col·lectius que han estat en primera línia enfront de la COVID-19.

Hospitals, centres de salut de Torrent i comarca, comissaria de policia, residències, supermercats, empreses de neteja i transport, mercats municipals, etc. van ser els principals benefactors d’aquestes màscares solidàries, en uns moments en els quals era pràcticament impossible trobar màscares en el mercat. Encara que aquestes màscares no eren sanitàries, sí que disposaven de butxaca per a filtres.

La labor solidària de 25 Agulles, així com la d’altres empreses, associacions i ciutadania en general durant l’estat d’alarma, van motivar que la portaveu del PP, Amparo Folgado sol·licitara la medalla d’or de la ciutat, per a tots els ciutadans de manera simbòlica, amb la instal·lació d’una placa commemorativa en la façana de l’Ajuntament de Torrent.