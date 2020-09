PP Torrent: Folgado celebra la derrota de Pedro Sánchez després de rebutjar-se la confiscació dels estalvis dels ajuntaments

Print This Post

Portaveu del Grup Popular a l’Ajuntament de Torrent, Amparo Folgado, ha acollit amb satisfacció la no convalidació, per part del Congrés dels Diputats, del RD Llei 27/2020, de 4 d’agost, en el qual es preveia la confiscació per part del Govern de la Nació del superàvit dels ajuntaments. El text, que havia sigut aprovat pel Govern, ha sigut rebutjat pel Congrés per una majoria de 193 vots, enfront de 156 vots afirmatius.

En este sentit, la líder popular ha assegurat que “esta derrota parlamentària del govern Sánchez suposa una victòria per a tots els ajuntaments, i en definitiva per a tots els ciutadans, en permetre que cada consistori decidisca lliurement a què destinar l’estalvi de les seues arques municipals, en el cas de Torrent més de 5 milions d’euros. És un triomf de l’autonomia local, consagrada en l’article 140 de la Constitució, enfront de la voluntat de poder omnímode del Sánchez i Iglesias”.

D’altra banda, Folgado ha lamentat que el govern local de Torrent, de PSOE i Cs, no s’haja manifestat en este debat sobre la seua posició, en paraules de la portaveu del PP, “Lamentem el silenci còmplice de Jesús Ros i el seu soci Claramonte de Ciutadans, que donaven suport a la mesura caciquil que el Govern pretenia convalidar en el Congrés i en la qual pretenia confiscar els estalvis de tots els ajuntaments. Si tenien una opinió contrària, no ho sabem perquè han guardat silenci durant este temps, prevalent la seua lleialtat a Pedro Sánchez, abans que defensar els diners que és de tots els torrentins”.

“A Torrent, presentem una moció dins del termini i en la forma escaient perquè el Ple municipal votarà a favor de no prestar els estalvis del consistori al Sr. Sánchez, però el govern local no ha volgut incloure’l en l’ordre del dia del Ple del mes de setembre. Per sort, els diputats espanyols han corregit el desvari legislatiu de Sánchez, encara que a Torrent ens hem quedat amb el dubte sobre l’opinió de PSOE i Cs en este tema”, ha afirmat Amparo Folgado.

El PP ha lluitat perquè este Decret no tirara avant

Des del Partit Popular a nivell nacional, com s’ha fet a Torrent, s’han presentat mocions als ajuntaments perquè estos no cediren els estalvis dels seus municipis a Sánchez. Prestar estos diners al Govern central significava renunciar als diners estalviats pels consistoris, que en èpoques de crisis com l’actual, permetria a les administracions locals poder escometre les despeses extraordinàries derivades, en este cas, de la pandèmia.

D’altra banda, les pretensions de Sánchez significaven deixar als ajuntaments, ja discriminats financerament per peresa legislativa, el no poder realitzar inversions per a la millora dels serveis que es presten i disfruten els ciutadans.