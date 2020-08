PP Torrent :Folgado demana mà dura enfront dels okupes, després de conéixer que en set mesos Torrent acumula més casos que en tot 2019

Connect on Linked in

La portaveu del Partit Popular a Torrent ha afirmat que “necessitem que s’aprove el Pla Casat contra l’ocupació d’habitatges, que permeta recuperar l’immoble als seus propietaris en tot just 48 hores i no en 30 dies com estableix la normativa actual“.

Aquestes declaracions les realitza després d’haver publicat el Levante-EMV en el dia d’ahir, una informació de la Policia Local de Torrent, en la qual s’afirma que en set mesos de 2020 s’han ocupat il·legalment 41 habitatges, enfront de les 30 ocupacions de tot 2019.

Folgado afirma que “l’ocupació il·legal d’habitatges és un greu problema a Torrent que s’ha d’atallar d’arrel, mitjançant una llei que done seguretat jurídica als agents i puguen desallotjar als qui van usurpar un habitatge, en 48 hores”. Ja que, Folgado creu que existeix impunitat enfront del delicte d’usurpació d’un habitatge en aquests moments, “ocupar il·legalment un habitatge ix gratis en aquests moments i existeixen màfies que s’estan aprofitant d’això, ocupant il·legalment habitatges i posant-les posteriorment en lloguer”.

La mateixa Amparo Folgado va haver de realitzar fa unes setmanes una mediació en un xalet de Torrent, per a ajudar els seus propietaris a recuperar el seu habitatge. Una situació que va tindre final feliç, gràcies a que es va aconseguir donar difusió a aquesta ocupació il·legal, en els mitjans i en uns informatius de televisió. “És injust que hi haja impunitat en aquests moments i es jugue amb la suor de tantes famílies que han estat dècades invertint tots els seus esforços a comprar o a llogar un habitatge, per a perdre-la i que no puguen tornar a la seua casa”.

A més, Folgado aposta per “mà dura enfront dels okupes, que han de saber que si s’okupa un habitatge, no podran rebre cap ajuda pública per a ells ni per als seus fills”. Per això, constreny al fet que els partits arriben a un acord i es puga aprovar la llei que ha presentat Pablo Casado en el Congrés, avançant-se a l’Executiu i en les quals hi hauria fins a penes de presó i desnonament d’un habitatge ocupat il·legalment en 48 hores.

La portaveu del PP a Torrent també demana que “les lleis contemplen una solució per a les persones que ara decideixen ocupar il·legalment un habitatge, perquè tinguen una altra alternativa per part de les administracions i davant la falta d’habitatge o que no puguen mantindre la seua, decidisquen no ficar-se a casa d’uns altres”.