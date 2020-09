PP Torrent ” Folgado demana que s’agilite el pagament de les ajudes al lloguer als comerços afectats per l’estat d’alarma”

Connect on Linked in

El Partit Popular s’ha reunit amb els representants de l’Asociación de Comerciantes y Servicios de Torrent (ACST), dins de les trobades que està mantenint el PP amb tots els col·lectius de la ciutat més afectats per la crisi derivada de la COVID-19.

Trobada en el qual la portaveu dels populars, Amparo Folgado ha afirmat que “el govern de PSOE i CS a Torrent ha d’agilitar i dedicar majors esforços per a resoldre les ajudes aprovades per tots els grups polítics, al lloguer dels comerciants que van haver de tancar durant el confinament”. Ja que ha dia de hui falten prou remeses per resoldre i abonar el pagament per part del consistori torrentí.

A més, Folgado ha lamentat que “és una llàstima que hi haja molts comerciants que treballen per als torrentins i que paguen els seus impostos a Torrent, no han pogut acollir-se a estes ajudes, per no estar empadronats a la ciutat. Cosa que creem ha de solucionar l’equip de govern, ja que estes persones generen riquesa a la nostra ciutat”.

Els populars també reclamen que la Targeta +25 aprovada per tots els partits polítics en el Pla d’Actuació Municipal contra la COVID-19, també siga vàlida per a aquells empresaris i autònoms de Torrent que ofereixen serveis i no sols per a compres. “l’esperit amb el qual tots els grups municipals aprovem incentivar les compres a la nostra ciutat, també ha de ser vàlid per a aquelles empreses de la ciutat de Torrent que ofereixen serveis, des del Partit Popular reclamem que també siga vàlida la Targeta +25 per a les empreses de serveis de Torrent”.

Els populars de Torrent han lloat la labor que està realitzant l’Associació de Comerciants i Serveis de Torrent en un moment tan difícil per al comerç. En este sentit, Folgado ha afirmat que “ACST ha demostrat durant el confinament i les fases de desescalada que són una associació útil i molt necessària per al comerç de la nostra ciutat, informant diàriament a tots sobre cada canvi en el BOE i en els decrets del govern, resolent els dubtes dels empresaris”. A més ha subratllat que “la labor diària de ACST ha fet que hui dia aglutinen a més de 300 socis, cosa que cal destacar i com a representants dels veïns de Torrent, hem d’agrair i valorar”.