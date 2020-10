PP Torrent: Folgado demana que s’il·lumine la ruta saludable entre Torrent i Picanya a l’haver un tram de 400m sense llum a les vesprades

Connect on Linked in

Els populars demanen faroles solars com les instal·lades en altres punts del terme municipal

El Partit Popular de Torrent va sol·licitar el mes de juliol passat al consistori que s’ampliaren les rutes saludables entre Torrent i Picanya, així com la ruta pel Safranar, pel fet que s’han quedat estretes per a la quantitat de persones que diàriament practiquen algun esport, ja siga ciclisme, running o simplement passegen.

A més, la portaveu del PP, Amparo Folgado ha presentat per registre d’entrada una sol·licitud a l’equip de govern socialista i de C’s, perquè s’il·lumine un tram de 400 metres entre Torrent i Picanya que no compta amb cap fanal. “És el tram de la ruta saludable comprés entre la rotonda de les lletres de Torrent en trencadís i la rotonda del parc de bombers. Són 400 metres de tram que a partir de mitja vesprada queda totalment a fosques, la qual cosa suposa un perill per a la seguretat dels veïns que practiquen esport. A més, en eixe tram hi ha una zona d’esplai caní, màquines saludables i berenadors”.

Els populars han reclamat a l’Ajuntament que s’instal·len lluminàries en eixe tram de 400 metres a les fosques. Fanals que podrien ser solars, perquè no suposaren cap despesa extra en energia. Estet tipus de fanals ja s’han instal·lat pel consistori en altres punts del terme municipal.

Folgado ha assenyalat que “il·luminant esta zona que queda completament a les fosques, potenciarem esta ruta saludable entre Torrent i Picanya també en l’època de tardor i hivern en què queda la major part de les vesprades a les fosques”. A més, subratlla que “practicar esport és una de les activitats més importants per a la salut i de les poques que podem realitzar en temps de coronavirus, per la qual cosa l’Ajuntament de Torrent ha de continuar millorant les rutes saludables, sobretot aquelles que són utilitzades diàriament per centenars de veïns”.