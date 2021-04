PP Torrent: Folgado: “la sensació d’abandó a Torrent va a més, i mentre l’equip de govern destina quantitats ingents del pressupost a adquirir locals, no destinen ni un euro en l’apedaçament de carrers o reparació de rajoles en voreres i places”.

Connect on Linked in

Al desembre de 2020 es va aprovar una moció per a l’asfaltat de solars cedits a l’Ajuntament com a estacionaments en superfície i la creació de més aparcaments perifèrics, sense que s’haja fet res encara.

Els populars de Torrent tornen a reclamar l’adequació per part de l’Ajuntament de Torrent, dels solars utilitzats com a estacionaments a la ciutat. Concretament, el seu portaveu Amparo Folgado ha visitat hui els situats als carrers Músic José Ortí Soriano i Campoamor/9 d’Octubre. A conseqüència de les pluges d’aquesta setmana, aquests estacionaments presenten múltiples foradades inundades que eliminen places i dificulten l’accés als vehicles.

“El mes de desembre es va aprovar la moció del PP en la qual exigíem l’asfaltat i la il·luminació d’aquests estacionaments, així com la creació de més aparcaments perifèrics, no sols no han fet res, sinó que veiem diàriament, com el govern de PSOE i Ciutadans eliminen places d’estacionament per tota la ciutat”, ha afirmat hui, Amparo Folgado.

A més, Folgado assenyala que “la sensació d’abandó a Torrent va a més, i mentre l’equip de govern destina quantitats ingents del pressupost a adquirir locals, no destinen ni un euro en l’apedaçament de carrers o reparació de rajoles en voreres i places”.

Els populars subratllen que “l’alcalde i els regidors del PSOE tenen abandonada la ciutat, Torrent necessita un alcalde que trepitge el carrer tots els dies i no tinga les prioritats canviades”.