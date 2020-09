PP Torrent: Folgado proposa habilitar espais municipals per a la vacunació enfront de la grip comuna

Connect on Linked in

La Portaveu popular a Torrent, Amparo Folgado, ha presentat, a través del registre d’entrada de l’Ajuntament de Torrent, una proposta perquè el consistori habilite locals de propietat municipal per a la pròxima campanya de vacunació enfront de la grip comuna. Està mesurada està encaminada cap a la descongestió dels centres de salut de la ciutat que, a causa de les noves normes sanitàries derivades de la pandèmia originada per la COVID-19, han vist com els seus serveis d’atenció s’han saturat, produint-se interminables cues a les seues portes, així com un col·lapse de les línies telefòniques d’aquests centres.

La principal població objecte d’aquestes campanyes anuals, per a combatre el virus de la grip comuna, coincideix precisament amb la població de risc de l’actual virus que ha desencadenat una pandèmia mundial, la COVID-19. Segons ha apuntat Folgado, “hem d’evitar en la mesura que siga possible les situacions de risc per a la població més vulnerable enfront de la COVID-19, per la qual cosa traure la vacunació enfront de la grip comuna dels centres de salut ajudarà a protegir a aquests ciutadans del nou coronavirus”.

Actualment, l’administració municipal disposa de diversos locals de la seua propietat que, donades les circumstàncies actuals de pandèmia, romanen tancades al públic sine die, a l’espera d’una millora de la situació sanitària. Espais com a centres de majors o seus d’associacions veïnals i culturals es troben actualment en aquesta situació, per la qual cosa serien una bona opció per a dur a terme aquesta campanya de vacunació.

La Portaveu popular ha indicat que “locals propietat de l’ajuntament, tancats temporalment per la pandèmia, són idonis per a convocar als ciutadans a vacunar contra la grip comuna, tot unit a una planificació i citació espaiada d’aquests pacients. D’aquesta manera es dóna ús a instal·lacions municipals, es protegeix a la població enfront de malalties com la grip comuna i COVID-19, a més d’ajudar el sistema sanitari a descongestionar-se”.