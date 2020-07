PP Torrent: Folgado visita el taller de l’artista fallera Gio i demana que es posen ja en marxa les ajudes al sector

Connect on Linked in

Folgado: “el Pla de xoc proposat per les falles de Torrent, ha de posar-se ja en marxa i augmentar el crèdit ja que els 60.000 euros previstos ens semblen insuficients per a l’impacte econòmic que les 29 comissions generen en activitats com la dels artistes, floristes, bandes de música, pirotècnics i impremtes”.

La portaveu del Partit Popular de Torrent, Amparo Folgado ha visitat aquest matí el taller de l’artista Gio Artcolor situat en la mateixa capital de l’Horta Sud. En la reunió mantinguda en el taller de Gio, també ha assistit el delegat de l’equip de juntes locals de la Federació d’Artistes Fallers i Fogueres, Raúl Martínez “Chucky”, així com Aitor Sánchez, membre de la Comissió d’Estudis Fallers de Torrent (COMFET).

Folgado ha pogut conéixer millor la situació dels artistes fallers després de la suspensió de les falles en 2020 i la situació laboral i econòmica tan difícil que se’ls presenta per a aquest pròxim exercici faller. Els artistes han pogut traslladar a Folgado que s’han adoptat mesures a València ciutat però que no han estat coordinades amb les Juntes Locals, que representen el 50% del treball dels artistes fallers.

En aquest sentit, els artistes estan tirant a faltar que existisca un organisme superior, que aglutine a totes les Juntes Locals des de Benicarló fins a Elda, en la qual es puga posar sobre la taula l’ajudes i les decisions per a minorar l’impacte negatiu de la COVID-19 en la festa. Tant la Diputació de València com l’Ajuntament de València han acordat mesures puntuals però que no responen a les necessitats reals de les juntes locals de la Comunitat Valenciana. Hui dia, molts tallers d’artistes fallers es troben amb els monuments de 2020 finalitzats i no poden posar en marxa la maquinària per a 2022.

El representant del gremi ha afirmat que ja han tancat fins a 25 tallers en el que va d’any, una situació que pot veure’s agreujada en els pròxims mesos. El tancament de tallers està provocant que es perda mà d’obra qualificada, com ara fusters, escultors, pintors, etc. i a mitjà termini, els artistes que queden en actiu, seran insuficients per a poder fer front a tots els monuments de les comissions falleres. Els propis artistes han hagut de posar en marxa una iniciativa com la de “regala un ninot”, per a poder fer front a les despeses del taller.

La portaveu del PP, Amparo Folgado, com ja ha fet en les reunions mantingudes amb altres sectors econòmics vinculats a les tradicions i festes de la ciutat, s’ha compromés a donar visibilitat a les propostes i a les problemàtiques dels diferents gremis, com el dels artistes fallers en aquest cas, però també amb músics, indumentaristas, pirotècnics, etc.

Recentment, les 29 falles de Torrent van proposar un Pla de Xoc a l’Ajuntament per a ajudar directament a les empreses afectades del sector. El govern socialista només destinarà 60.000 euros per a aquestes ajudes directes.

Folgado ha afirmat que “el Pla de xoc proposat per les falles de Torrent ha de posar-se ja en marxa i augmentar el crèdit ja que els 60.000 euros previstos ens semblen insuficients per a l’impacte econòmic que les 29 comissions generen en activitats com la dels artistes, floristes, bandes de música, pirotècnics i impremtes”.