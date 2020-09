PP Torrent “Puig ha enganyat als autònoms, la majoria de les ajudes promeses han sigut rebutjades per falta de pressupost”

Connect on Linked in

“La situació del comerç és dramàtica i està en joc la seua supervivència, ja que segons ha afirmat Confecomerç, podria tancar entre el 20% i el 25% de les persianes, la qual cosa pot suposar un drama econòmic i familiar”.

“Espere que la iniciativa de la Targeta +25 a Torrent siga tot un èxit, calga ampliar la dotació pressupostària i servisca per a incentivar les compres a nivell local, per això seria important que des de l’Ajuntament i Idea’t atraguen a més comerços, ja que només 100 s’han sumat fins al moment i facen arribar aquesta iniciativa a tota la població de Torrent”.

La portaveu del PP a Torrent, Amparo Folgado ha denunciat la situació en la qual es troben molts comerciants i autònoms de la ciutat de Torrent, els qui estan rebent les cartes de Labora, en les quals se’ls està assenyalant que les ajudes promeses als autònoms per valor de 1.500 euros estan sent rebutjades per falta de pressupost.

Folgado ha afirmat que “Puig ha enganyat als autònoms, la majoria de les ajudes promeses han sigut rebutjades per falta de pressupost”. A més ha assenyalat que “la Generalitat Valenciana és coneixedora del nombre de comerços i autònoms que existeix en la Comunitat Valenciana, per tant, sabien que aqueixos 1.500 euros arribarien solament a un 10% i per tant, han enganyat als comerciants”. La exalcaldesa de Torrent, també assenyala que “els comerciants han sigut enganyats per Puig i les ajudes els han sigut denegades, molts d’ells van haver de baixar les seues persianes durant molt de temps, fins i tot alguns continuen tancats per indicació del mateix Consell, malgrat els esforços realitzats i la inversió a la qual han hagut de fer front per a complir amb totes les normes sanitàries”.

Folgado, qui ha coincidit amb el president de CONFECOMERÇ CV, Rafael Torres en una tertúlia radiofònica aquesta mateixa setmana, ha assenyalat que “la situació del comerç és dramàtica i està en joc la seua supervivència, ja que segons ha afirmat Confecomerç, podria tancar entre el 20% i el 25% de les persianes, la qual cosa pot suposar un drama econòmic i familiar”.

Per això també, Folgado se suma a les peticions dels comerciants, els qui reclamen un Pla de Xoc a nivell nacional que es complemente amb un pla autonòmic i els diferents plans de xoc municipals.

“Targeta +25” a Torrent compta amb el suport del Partit Popular

Precisament a Torrent, els populars van proposar ajudes per a incentivar a les compres en el comerç local en el Pla d’Actuació Municipal. Proposta que al costat de la de la resta de partits a nivell local i a les associacions de comerç de la ciutat, s’ha materialitzat amb la creació de la “Targeta +25” que recompensa als clients de Torrent, amb un 25% més de l’import per la qual l’adquireixen.

Folgado ha assenyalat que “espere que la iniciativa de la Targeta +25 a Torrent siga tot un èxit, calga ampliar la dotació pressupostària i servisca per a incentivar les compres a nivell local, per això seria important que des de l’Ajuntament i Idea’t atraguen a més comerços, ja que només 100 s’han sumat fins al moment i facen arribar aquesta iniciativa a tota la població de Torrent”.

