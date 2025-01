PP, Vox i Junts revoquen la pujada de les pensions i les ajudes al transport i DANA

Este resultat comporta que es quede sense efecte la pujada del 2’8% per a les pensions contributives i de les clases pasives del Estat en este any 2025.

Això si, a la espera del que decidisca el Govern.

A més, tampoc es pujaran en un 6% les pensions mínimes i les no contributives ni en un 9% l’ ingres mínim vital pel que el ministre de la Presidència, Justicia i relacions, Félix Bolaños, ha retret que si es vota no a este real decret ley “estan baixant les pensions, estan suprimint les lleis al transport públic i no estan ajudant als afectats per la DANA en València”.

I es que el decter també comprenia una prórroga de les ajudes al transport públic i la prohibició del tall de suministres bàsics i de desnonament a persones amb vulnerabilitat, a més d’altres ajudes per a les persones afectades per les riuades del 29 d’ octubre.

Ara bé, el PP ha justificat el seu vot en contra al Ple del Congres per incluir dins la norma una disposició que cedeix al Partit Nacional Vasc una villa en París, que hospeda la sede de l’institut Cervantes a França, pel que Juan Bravo, el vicesecretari de Economía, ha argumentat que “no recolzaran un projecte de retalls i xantatges”.

Altres corporacions que, encara i que han mostrat el seu suport a la convalidació del decret, tampoc entenen per què s’ha integrat en el mateix paquet mesures de diverses índoles de forma que per a aprobar unes és tinguen que aprobar altres i viceversa.