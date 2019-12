Premi de la Música Valenciana per a l’almussafenya Tesa

L’artista va aconseguir aquest guardó en la categoria de música urbana gràcies al seu últim disc, ‘Rural’



La gala de lliurament es va celebrar el passat dijous 12 de desembre a la nit en el Teatre Principal



‘Rural’, l’últim disc llançat per la cantant almussafenya Tesa, va ser reconegut el passat dijous 12 de desembre amb el Premi Carles Santos de la Música Valenciana en la categoria de música urbana. L’artista es va mostrar molt contenta i agraïda pel suport rebut des de la publicació d’aquest nou treball, en el qual es manté fidel al seu compromís amb el feminisme, les arrels i la festa. A l’octubre ja va aconseguir un Premi Ovidi al Millor Disc de hip hop i electrònica.



La cantant almussafenya Tesa torna a estar d’enhorabona. El passat dijous 12 de desembre, l’artista va recollir el premi al ‘Millor Disc de Música Urbana’ en els Premis Carles Santos 2019 de la Música Valenciana, uns guardons impulsats per l’Institut Valencià de Cultura per a promocionar la indústria musical valenciana i contribuir a augmentar els públics perquè la societat conega els treballs i la labor realitzada pel sector.



El seu últim disc, ‘Rural’, es va imposar en aquesta categoria als àlbums de Tòrtel i Jordi Sapena (‘Cuineres i cuiners’), L’Home Vent (‘De l’amor i altres històries’) i Fran Yera (‘Cures Violentes’). En les seues cançons, la rapera continua reivindicant la importància dels pobles en el manteniment de la cultura i la llengua. Entre els temes que tracta destaquen el feminisme, les arrels i la festa, tots ells presentats amb influències que van del hip-hop clàssic a la música electrònica.



“Moltes gràcies perquè ja és la segona alegria que m’ha donat ‘Rural’. Primer el Premi Ovidi i ara aquest. Li’l vull dedicar a tota la gent que, com jo, és de poble”, va declarar en el seu discurs, en el qual també va tindre unes paraules per al públic, els companys i l’organització. “Un fort aplaudiment a vosaltres que sou els que feu gran aquesta història, a tots els rapers i raperes que, com jo, continuen fent música hui dia i a la gent que es dedica i li dóna per fer premis com aquests per suportar-nos una poc els artistes”, va afirmar durant la seua intervenció en la gala, que es va celebrar en el Teatre Principal de València.



El jurat estava integrat per membres de les principals associacions professionals de l’escena musical valenciana.



Premis Ovidi

El passat diumenge 20 d’octubre, Tesa ja va recollir el reconeixement al Millor Disc de hip hop i electrònica per ‘Rural’ en els Premis Ovidi, que es van entregar a la Sala La Mutant de la capital de la Comunitat. Va aconseguir superar així als altres candidats en aquesta categoria, que eren Pupil·les, amb ‘Rimmel’, Suret El teatre, amb ‘La terra en mans de l’evolució del primat’, i Zoo, amb ‘EP2k18’.