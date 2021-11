Premis Rei Jaume I: Ribó fa una crida a les institucions i empreses a treballar per a mantindre el talent jove “a casa”

Print This Post

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha intervingut este divendres en l’acte de lliurament dels Premis Rei Jaume I, on ha fet una crida a les empreses, entitats i institucions a treballar per a conservar el talent jove dins de les nostres fronteres. L’alcalde s’ha referit a les persones premiades, reconeguts investigadors i investigadores, els qui són, ha afirmat, “l’espill on es miren molts joves que algun dia, gràcies al seu treball i esforç, podran destacar pels seus estudis”.

L’alcalde ha assenyalat la importància del compromís de les administracions, però també de la societat en general, per a afavorir la permanència del talent de les i els joves que es formen en les universitats i entitats de tot el territori estatal.

La Llotja de València ha tornat a obrir les seues portes un any més per a acollir els Premis Rei Jaume I, acte presidit pel rei Felip VI. L’alcalde ha assenyalat el simbolisme d’este escenari, obra mestra de l’arquitectura i exemple de la puixança d’una ciutat.