Presentació 60 Edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Muntanyeta dels Sants de Sueca, protagonista de la presentació de la 60 Edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana



Una presentació en la qual un any més ha participat com a coordinador del concurs el prestigiós cuiner Jesús Melero que organitza des de fa més de trenta anys en aquest concurs



Tot un referent en la comarca de València, aquest any el concurs arriba ple de novetats, com són les semifinals tan nacionals o internacionals, i després de l’èxit en 2019 del concurs dirigit als cuiners més menuts en 2020 en tornara a repetir el concurs per a xiquets