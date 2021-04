Presentació de la nova campanya de promoció lingüística de la Diputació ‘Allà on naix la música’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’acte s’ha celebrat en la sala d’assajos de l’Alqueria Julià, la Casa de la Música i nova seu de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana amb la participació de la diputada de Normalització Lingüística, Dolors Gimeno; la presidenta de la Federació Daniela Gonzàlez, la cap de la Unitat de Normalització Lingüística, Immaculada Cerdà i els membres de Granissat, Estudi Creatiu, amb una actuació musical en els jardins de l’Alqueria Julià.

La Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València i la Federació de Societats Musicals han presentat en la nova seu de la Federació, l’Alqueria Julià, el vídeo ‘Allà on naix la música’ amb el vocabulari de les bandes de música.

En l’acte, la diputada de Normalització Lingüística, Dolors Gimeno, ha destacat “l’homenatge a una de les nostres manifestacions més arrelades a la cultura del nostre país i que són part fonamental de la tradició festiva, artística i cultural del poble valencià, endinsant-nos a través d”Allà on naix la música’ en el vocabulari i en el món que envolta la trajectòria de les agrupacions musicals”.

En paraules de la presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, Daniela Gonzàlez, esta iniciativa “permet difondre i posar en valor tot el que les societats musicals aporten, també en aquest cas, a la riquesa de la nostra llengua. Unes societats musicals que juntament amb les seues bandes de música, formen part del patrimoni de tots els valencians, son un fenòmen artístic, social i educatiu únic en el món i recentment han estat reconegudes com Manifestació representativa del Patrimoni Cultural Immaterial. Som una terra de música, i amb aquest vídeo-vocabulari tornem a demostrar-ho”.

En l’acte també ha participat la cap de la Unitat de Normalització Lingüística, Immaculada Cerdà i els membres de Granissat, Estudi Creatiu.

El vídeo produït per la Diputació de València per a difondre este lèxic que trobem en tota festa és un audiovisual pensat per a xarxes i missatgeria instantània i ha comptat amb l’assessorament de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV).

‘Allà on naix la música’

Mitjançant un vídeo d’animació realitzat per l’estudi valencià Granissat i fet amb estil collage es repassa exhaustivament el vocabulari en valencià i tot el que gira al voltant de les bandes de música. El format del vídeo permet mesclar imatges en blanc i negre i altres textures i formes més acolorides que permeten transmetre la trajectòria centenària de la tradició musical del poble valencià i, al mateix temps, fer pedagògic i atractiu el vídeo.

‘Allà on naix la música’ repassa les fites més importants de les bandes musicals valencianes, els instruments, la formació que compon una banda de música i la diferència amb la banda simfònica. S’ha fet una composició musical ad hoc a càrrec de Jesús Campos que acompanya perfectament les imatges i ens trasllada d’un concepte a un altre mitjançant els instruments que podem escoltar a una banda de música. La veu en off va a càrrec de la periodista Reis Juan.

El vídeo, com la resta de materials que crea la Unitat de Normalització Lingüística, està disponible en el web www.dival.es/normalitzacio i en les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram i YouTube) en el compte de Valencià a la Dipu.

Sobre la FSMCV

La FSMCV aglutina actualment a 550 societats musicals, amb les seues respectives escoles de música, que agrupen 40.000 músics i 60.000 alumnes que formen part d’aquest entorn associatiu i que disposen en les seues estructures de recursos humans, artístics i materials que la FSMCV pretén potenciar i difondre, com a mostra del ric patrimoni musical que atresora el nostre territori, derivat d’un moviment associatiu considerat únic en el món.