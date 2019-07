Presentació de les màximes representants de les falles 2020 als Ajuntaments del Mareny de Barraquetes i El Perelló.

Print This Post

El president i el membres de la Junta Local Fallera acompanyaren les Falleres Majors de Sueca i les seues Corts d’Honor, el dijous 4 de juliol, als ajuntaments de El Mareny de Barraquetes i El Perelló.

Començà la vesprada a l’EATIM del Mareny de Barraquetes, on una a una varen ser presentades tant les integrants de la Cort d’Honor de la Fallera Major Infantil com les de la Cort d’Honor de la Fallera Major. Jordi Sanjaime va rebre Helena Mompó -Fallera Major Infantil de les falles de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes- i Alicia Falcó -Fallera Major- i els va obsequiar, tant a elles com a les seues respectives Corts d’Honor amb un detall.

Després és va acudir a l’EATIM de El Perelló, on ambdós Falleres Majors i les seues respectives Corts d’Honor varen ser presentades a la seua corporació municipal, encapçalada pel seu Alcalde Juan Botella, que també va tindre un detall amb les xiquetes i senyoretes que seran les màximes representants de les festes josefines per al proper exercici faller.

En ambós ajuntaments Bernardo Garrigós -President de la Junta Local- va fer entrega d’una còpia de la documentació per a les falles 2020.