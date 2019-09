Connect on Linked in

La regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics, Pilar Bernabé, ha intervingut este matí en la presentació de l’estudi «Factors dinamitzadors de la Comunitat Valenciana com a plaça financera», impulsat per l’Ajuntament juntament amb Caixa Popular i la Fundació d’Estudis Borsaris i Financers, on ha ressaltat l’objectiu municipal de convertir València en la ciutat del coneixement, la innovació i la tecnologia comptant amb eines com la plataforma VLC Tech City, una iniciativa de col·laboració publicoprivada «on volem que estiguen tots els agents econòmics i socials de la ciutat que desenvolupen innovació i tecnologia».



«València participa en este estudi sobretot en un aspecte fonamental, que considerem que és l’eix dinamitzador del nou model econòmic de la ciutat: convertir València en la ciutat de la innovació i la tecnologia», ha assenyalat Pilar Bernabé. «Per això, presentem la plataforma València Tech City, una iniciativa de col·laboració publicoprivada on volem que tots els agents econòmics i socials de la ciutat que desenvolupen innovació i tecnologia puguen associar-se i referenciar-se nacionalment i internacionalment des d’una ciutat atractiva per a este tipus d’inversions», hi ha afegit.



En la seua intervenció, Pilar Bernabé ha destacat la voluntat del Govern municipal que «la ciutat complisca la seua comesa de facilitar l’activitat econòmica», per la qual cosa ha posat com a model i exemple el turisme, en aspectes com la desestacionalització o la col·laboració publicoprivada, «que també servixen per a un sector tan important i estratègic com el del coneixement, la innovació i la tecnologia».



En esta aposta ha destacat el paper que ha d’exercir la plataforma VLC Tech City, dins de la qual es contempla la creació d’una oficina d’inversió de la ciutat de València que treballe en la promoció de la ciutat en tot el món com a lloc per a invertir en l’àmbit tecnològic. Ha recordat que València compta ja amb 25.000 metres quadrats en la Marina destinats al coneixement i la innovació, amb especial incidència en àrees com la nàutica, i que «es destinaran altres 50.000 metres quadrats més també en la Marina»



Igualment, s’ha referit a espais com el Centre d’Innovació Las Naves o La Harinera, com altres espais que poden atraure xicotets i grans inversors, per exemple, en sectors com el dels videojocs, així com els més de 2.000 metres quadrats al barri de Velluters, «que albergaran espais per al desenvolupament del disseny coincidint amb l’elecció de València com a Capital Mundial del Disseny en 2022. Tenim ciutat, espais adequats, compromís de les institucions, capital humà i talent».



També ha informat que, dins de l’activitat de la plataforma VLC Tech City com a fòrum de trobada, «es desenvoluparà un pla estratègic que té entre les seues línies fonamentals la promoció (de manera que la ciutat estiga present en tots els grans esdeveniments tecnològics del món), les aliances de coneixement i la defensa dels interessos del teixit econòmic valencià».



En esta presentació de l’estudi de 300 folis que va començar fa tres anys amb la participació de l’Ajuntament, han intervingut, a més de la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Productius, Pilar Bernabé; el director general de l’Institut valencià de Finances, Manuel Illueca; el director general de Caixa Popular, Rosendo Ortí, i la directora general de la Fundació d’Estudis Borsaris i Financers, Isabel Giménez.