Presentació de Llibre a L’Alcúdia: “Poemes d’un Temps”

Connect on Linked in

Este cap de setmana, dins el programa organitzat per a la 10a Festa del Llibre, es va presentar a la sala de conferències de la Casa de la Cultura, l’exemplar Poemes d’un Temps, de Ricard Avellan, amb la presència del mateix autor, el periodista Lluc Avellan, l’escriptor Josep Millo i l’Alcade de l’Alcúdia, Andreu Salom.

Es tracta d’una edició actual dels poemes de Joventut de l’alcudià Ricard Avellan, qui va ser el primer Diputat de Cultura de la democràcia en la Diputació de València presidida per Manuel Girona (1979-1983) així com Regidor de l’Ajuntament de l’Alcúdia pel PSPV-PSOE en dues legislatures.

Avellan sempre ha contribuït a l’enriquiment cultural i social del nostre poble de diverses maneres, com ara a través de la Llibreria Matamons, que va obrir amb la seua dona, Irene, i que –en paraules de l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom– “va ser un oasi de cultura, valenciania i llibertat per a la joventut alcudiana des de 1974 a 1981”. També ha sigut president del Bloc de progrés Jaume I de l’Alcúdia, l’associació cultural que treballa per la recuperació de la llengua i la identitat del País Valencià, i que al nostre poble va ser fundada el 1995, per un grup de veïns compromesos amb la cultura i la llengua valenciana, entre els quals, “no podia ser d’altra manera, – afig Salom- estava Ricard, que l’ha presidida durant molts anys i que continua encara sent la seua ànima, per sobretot en l’organització del Mes de les Lletres el novembre de cada any”.

El propi alcalde va fer de presentador i moderador de la taula, la resta de participants, donades les restriccions del protocol anti COVID, s’assegueren d’un en un, començant pel fill de l’autor, el periodista Lluc Avellan, qui va tindre una intervenció molt emotiva i va compartir amb el públic part del seu escrit introductori al llibre. Després va ser el torn de l’escriptor, professor i ex regidor de Cultura de l’Alcúdia Josep Millo, per a finalitzar amb el mateix autor, que tot i haver participat en un bon grapat de llibres col·lectius i haver publicat en diferents revistes de caire cultural, era la primera vegada que publicava un llibre en solitari. Roser Avellan també va intervenir recitant alguns dels poemes del llibre de son pare, alternant-se amb ell.