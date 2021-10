Presentació del llibre «L’estiu dels brivalls» de Francesc Viadel al Museu de la Festa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’escriptor, músic i sociòleg valencià, Rafa Xambó, serà l’encarregat de presentar el llibre guanyador del Premi Teodor Llorente de Novel·la Negra d’enguany, «L’estiu dels brivalls» de Francesc Viadel. L’acte serà demà, dia 15 d’octubre, a les 19h30 al Museu Valencià de la Festa.

«L’estiu dels brivalls» és una història descarnada sobre l’infern que habiten els perdedors. Un text angoixant, sense concessions de cap mena, que submergeix al lector en una atmosfera carregada de violència i perills. A través de la vivència del jove Marc Lloret, l’autor ens endinsa en les vicissituds dels jornalers agrícoles en l’atur subsidiat per l’Estat durant la desfeta econòmica de finals dels anys vuitanta. L’acció transcorre en la comarca de La Ribera, on els seus personatges malden per sobreviure als seus naufragis personals.

Amb aquest mural ferotge sobre les conseqüències devastadores de les desigualtats socials, Francesc Viadel torna a la novel·la vint anys després de la publicació de «Terra», que va obtenir el premi de narrativa Blai Bellver l’any 2001. Francesc Viadel (Algemesí, 1968) és escriptor, periodista, sociòleg i professor universitari. La seua activitat com a docent la compagina amb nombroses col·laboracions en premsa, ràdio i televisió. Els darrers anys ha estat columnista de mitjans com Nosaltres La Veu i Nació Digital. A més és autor de nombrosos llibres d’assaig polític així com de poemaris.

Presentación del libro “L’estiu dels brivalls” de Francesc Viadel al Museu de la Festa

El escritor, músico y sociólogo valenciano, Rafa Xambó, será el encargado de presentar el libro ganador del Premio Teodor Llorent de Novela Negra de este año, «L’estiu dels brivalls» de Francesc Viadel. El acto será mañana, día 15 de octubre, a las 19h30 en el Museu Valencià de la Festa.

«L’estiu dels brivalls» es una historia descarnada sobre el infierno que habitan los perdedores. Un texto angustioso, sin concesiones de ningún tipo, que sumerge al lector en una atmósfera cargada de violencia y peligros. A través de la vivencia del joven Marc Lloret, el autor nos adentra en las vicisitudes de los jornaleros agrícolas en el paro subsidiado por el Estado durante la derrota económica de finales de los años ochenta. La acción transcurre en la comarca de La Ribera, donde sus personajes se afanan por sobrevivir a sus naufragios personales.

Con este mural feroz sobre las consecuencias devastadoras de las desigualdades sociales, Francesc Viadel vuelve a la novela veinte años después de la publicación de «Terra», que obtuvo el premio de narrativa Blai Bellver en 2001. Francesc Viadel (Algemesí, 1968) es escritor, periodista, sociólogo y profesor universitario. Su actividad como docente la compagina con numerosas colaboraciones en prensa, radio y televisión. Los últimos años ha estado columnista de medios como Nosaltres La Veu y Nació Digital. Además es autor de numerosos libros de ensayo político así como de poemarios.