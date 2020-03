Presentació dels cupons de l’ONCE dedicats a la dona i les Falles

Connect on Linked in

El saló de Cristall de l’Ajuntament de València ha acollit hui la presentació de les imatges que portaran els cupons de l’ONCE els pròxims 8 i 19 de Març

L’acte de presentació ha comptat amb la presència de les Falleres Majors de València, i Corts D’Honor, directius d’ONCE Comunitat Valenciana com ara Alberto Durán, i representants dels treballadors i treballadores

El grup Social Once se suma als objectius de Desenvolupament Sostenible i demana en 5.5 milions de cupons, drets per a les dones i un futur igualitari, dedicant el seu cupó del diumenge 8 de Març

En definitiva es tracta de posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones i xiquetes, eliminant qualsevol forma de violència



L’ONCE posa la seua institució al servei de la igualtat entre generes i posar en valor a lesdones i xiquetes, també per descomptat a aquelles persones amb discapacitat



A més com ja es tradicional El cupó de l’Once del 19 de Març estara dedicat a les Falles de València i un any mes, els 19.000 venedors ONCE portaran il·lusió i donaran a conéixer la nostra festa mes multitudinària per tots els carrers d’Espanya en la imatge reproduïda en mes de 5 milions de cupons de les Torres de Serrans