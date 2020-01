Presentació dels festers de Sant Vicent i les dones de la Divina Aurora de Guadassuar

Print This Post

Guadassuar de gala amb la Presentació dels Festers de Sant Vicent i les dones de la Divina Aurora

Un any més Guadassuar es prepara per a gaudir dels dies més intensos de la seua Festa de Gener més arrelada

Els quintes del 73 i les seues famílies són aquest any els protagonistes de la Festa

Després d’un dur i intens any de treball en conjunt els 7 Festers de Sant Vicent de Guadassuar arriben als seus dies més importants

Tota la població espera amb gran il·lusió i emoció els tres dies grans de Fireta el 21, 22 i 23 sobretot sempre pendents del cel, per gaudir de tradicions tan arrelades i importants com el dia de la Repartició de la Carn i els dies respectivament representats de Sant Vicent i la Divina Aurora