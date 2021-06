Presentació dels nous membres de la Policia Local de l’Alcúdia

Connect on Linked in

L’alcalde de L’Alcúdia, Andreu Salom i el regidor de seguretat ciutadana, Rubén Grau, junt amb el cap de la Policia, Alfredo Borràs, donen oficialment la benvinguda als 8 nou agents de Policia Local.

Des que començà la legislatura, l’equip de govern de l’Ajuntament de l’Alcúdia ha tingut com a prioritat en l’àrea de Seguretat Ciutadana incrementar la plantilla de la Policia Local, a través de l’habilitació de noves places d’agents, i dotar el cos de seguretat local de nous recursos materials i tecnològics per tal d’optimitzar la seua labor al servei de la ciutadania.

Amb la incorporació de huit persones a les files de la Policia local s’aconseguix estabilitzar la plantilla, que en estos moments és de 23 persones, comptant l’intendent en cap, i que estava minvada en els últims temps a causa de baixes mèdiques de llarga durada, agents que han anat a altres destins en comissió de servei i places que havien quedat vacants.

Dels 8 agents de nova incorporació, la majoria veïns de la Ribera o de comarques veïnes, 3 són dones i 5 homes. La seua incorporació ha sigut progressiva, els últims a entrar en el cos ho han fet este mes de juny. “Confiem en vosaltres perquè la població de l’Alcúdia puga desenvolupar totes les seues activitats amb seguretat -va dir l’alcalde, Andreu Salom, en la benvinguda- i continuarem fent tot allò que està a les nostres mans per tal de dotar el cos de la policia de tots els actius humans i materials que necessita per dur endavant la seua labor”.

Renovació del parc mòbil

Entre d’altres dotacions, el parc mòbil s’ha vist també ampliat amb 3 vehicles tot terreny, un d’ells per a la patrulla rural, és un Toyota Hilux, que funciona amb combustible fòssil perquè necessita tindre una potència major. Els altres dos vehicles són híbrids Toyota RAV4 i s’utilitzen per a patrullar pel poble i carreteres del terme, un d’ells està dotat amb pantalla de senyalització lumínica, per tal de ser utilitzat per la nit en cas d’haver de parar algun vehicle, o d’instal·lar controls de drogues o alcoholèmia.