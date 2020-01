Presentació Fallera Major 2020 Falla Sol i Tarongers Mareny de Barraquetes

Print This Post

El Mareny de Barraquetes ja té nova Fallera Major 2020

El Mareny de Barraquetes ha presentat a la seua nova Fallera Major per a l’exercici 2020, la senyoreta Loles Tomàs, en un emotiu acte en el qual no ha faltat la música, la pólvora i per descomptat la germanor fallera del Mareny de Barraquetes i dels pobles del voltant

Loles tindrà un acompanyat de luxe durant tot el seu regnat , Vicent Peñarrocha de nou tornara a ser President d’aquesta jove Falla que any rere any treballa per fer gran la seua festa

Un nou any faller comença per a la població del Mareny de Barraquetes, que després de totes les conseqüències que ha deixat el temporal Gloria treballa i lluita per tornar a la calma i tranquil·litat