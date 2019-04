Presentació Pere Blanco candidat d’EU Algemesí

Connect on Linked in

El proper dimecres 3 d’abril Pere Blanco farà públic la seua candidatura a l’Alcaldia per Esquerra Unida Algemesí al saló d’actes del Casino Liberal, el que inicia per al nostre col·lectiu la campanya. Per al candidat “aquesta legislatura a la que posem fi ha estat marcada per la dificultat de formar part d’un govern en minoria, pero finalment s’han dut a terme una gran part de les propostes que teníem previstes, com l’austeritat en els sous dels representants polítics, també hem fet una aposta clara per la millora de l’accessibilitat dels nostres carrers, la remodelació de la Escola Permanent d’Adults, el teatre Jaume I i la reforma del minitrinquet.

Podem destacar així mateix la posada en funcionament dels primers pressupostos participatius, la finalització de les obres de la Biblioteca del Raval, com també una remodelació del centre social i la continuïtat del Projecte RIU. L’activitat cultural ha estat remodelada i millorada, amb propostes com les nits d’Estiu a la Xopera, amb gran afluència de públic, però no sols aquestes qüestions han estat centrals durant aquest quatre anys, també la primera regidoria d’Igualtat, la implicació del nostre Ajuntament contra la violència de gènere, o l’inici del Pla d’Igualtat, que ja van sent realitats, com el treball per un poble per als xiquets i xiquetes, amb el bus a peu, o el Pla Edificant de millora de les nostres escoles públiques’.

Pere Blanco també ha remarcat que “des del nostre grup municipal hem treballat de valent, hem preferit col·laborar i portar propostes per a la ciutadania que quedar-nos com a veu crítica fora, un esforç que estem convençuts valorarà la nostra ciutadania. Hem governat intentant posar el trellat i els interessos dels nostres veïns i veïnes per dalt d’interessos partidistes, hem practicat l’escolta activa, sempre oberts als suggeriments de millora i ara necessitem la confiança de les persones per continuar un projecte per un poble que volem més inclusiu, més respectuós i amb més oportunitats per a totes i tots”.

Per finalitzar Pere Blanco ha dit que ‘és fonamental continuar el canvi iniciat fa ara prop de 4 anys, amb més participació, i per aixó en breu presentarem la resta de companys i companyes que m’acompanyaran, en una llista renovada de persones joves i preparades per acceptar el repte d’encapçalar l’alcaldia i sobre tot construir el poble que volem’.